Assaltantes invadem prédio em Goiás, roubam joias e fogem de rapel

Dois homens, entre 20 e 30 anos, foram presos na terça-feira, 19, um dia depois de assaltarem uma joalheria em Goiânia, capital de Goiás. O crime aconteceu na madrugada da última segunda, 18, e os suspeitos foram detidos no Estado de São Paulo.

Para efetuar o furto, os assaltantes invadiram o prédio comercial pela sala que fica ao lado da joalheira, e acessaram o local do crime fazendo um buraco na parede, segundo informações da Polícia Militar de Goiás. A dupla arrombou o cofre e conseguiu levar as joias. Para fugir, utilizaram uma corda de rapel.

Assaltantes invadem joalheria, em Goiânia, furtam joias e fogem usando corda de rapel Foto: Polícia Militar de Goiás/Divulgação

Segundo a PM de Goiás, os dois suspeitos são de São Paulo e fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos. Eles alugavam uma casa em Goiânia desde o último dia 6 estrategicamente para cometer o crime. Segundo a polícia, eles visitaram a joalheira e tinham “informações privilegiadas” para cometer o furto.

A dupla foi detida na última terça, no Estado de São Paulo, local de onde os assaltantes teriam partido segundo a PM de Goiás. A polícia não informou quais objetos foram roubados, e o valor do que foi subtraído na ocorrência. Também não deu detalhes do que foi recuperado dos criminosos.

De acordo com a polícia, a dupla já tinha passagem por furto.