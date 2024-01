Assalto nas dunas: polícia do Ceará prende dois suspeitos

Dois homens acusados de tentar assaltar turistas que passeavam de buggy pelas dunas da praia de Cumbuco, no município de Caucaia, no Ceará, na última terça-feira, 9, foram presos pela polícia cearense — o primeiro na quinta-feira, 11, e o segundo nesta sexta-feira, 12.

Na manhã de terça-feira, um grupo de turistas passeava de buggy pelas dunas e pelo menos um dos passageiros filmava o trajeto quando passaram ao lado de dois homens armados com revólveres. Eles fizeram menção de anunciar o assalto, mas o motorista do veículo acelerou e conseguiu fugir antes que a dupla reagisse.

Ao encerrar o passeio, os ocupantes do buggy denunciaram o caso à polícia e mostraram o vídeo que registrou a ação dos criminosos.

A polícia começou a investigar o caso, conseguiu identificar os dois homens e na quinta-feira a Polícia Militar prendeu Antônio Carlos da Silva Santos, de 25 anos, conhecido como Kekel, no bairro de Icaraí, na própria cidade de Caucaia.

Chefes das polícias Civil e Militar do Ceará e da secretaria da Segurança, durante entrevista coletiva sobre a prisão de acusado de tentar assaltar turistas em dunas da praia de Cumbuco Foto: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará/Divulgação

Dando continuidade às diligências, policiais civis da Delegacia Metropolitana de Caucaia, em parceria com equipes da Delegacia de Proteção ao Turista e do Departamento de Inteligência Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará localizaram e prenderam Francisco Jamerson Alves Barros, de 23 anos, conhecido como Chambinho. Ele foi encontrado em um imóvel no bairro Jurema e tentou fugir, mas foi capturado.

Barros estava foragido do sistema penitenciário, segundo a secretaria estadual da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. A reportagem não conseguiu localizar os responsáveis pela defesa dos suspeitos.