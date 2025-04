Ataque a tiros em bar deixa 3 mortos e suboficial da Marinha ferido no Rio

Policiais do 14° Batalhão da PM isolaram a área. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e confirmou que quatro pessoas tinham sido atingidas pelos disparos, mas apenas uma sobreviveu. A vítima, identificada como um suboficial da Marinha, de 59 anos, foi levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, no Realengo. No início da tarde desta sexta-feira, 4, seu estado era considerado grave.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes de Luiz Cláudio Soares Serpa, de 61 anos, Luis Philippe Pires, de 25, e Jadir Barbosa Tavares Júnior, de 33.