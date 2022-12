Ataque em Aracruz: Adolescente que matou 4 e feriu 12 em escolas é condenado a 3 anos de internação

O adolescente de 16 anos que invadiu duas escolas e matou quatro pessoas, ferindo outras doze, em Aracruz, no Espírito Santo, vai cumprir até três anos de internação em unidade socioeducativa. A sentença foi dada nesta quarta-feira, 7, pelo juiz da Vara da Infância e Juventude da cidade, Felipe Leitão. O tempo de confinamento é o máximo previsto na legislação para adolescentes que ainda não atingiram a maioridade penal.

Desde que foi detido após os ataques, no dia 25 de novembro, o menor está internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santos (Iases), no município de Cariacica, na Grande Vitória. O rapaz, que agiu sozinho, confessou os crimes.

Suspeito invadiu escolas e deixou quatro mortos em ataque no Espírito Santo Foto: Polícia Civil/ES

O adolescente havia estudado até junho último em uma das escolas atacadas. Nos ataques, ele usou duas armas que estavam em poder de seu pai, um policial militar.

Conforme o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), o prazo máximo de internação é de três anos, mas pode mudar, de acordo com as avaliações que serão feitas pela Justiça. O adolescente terá acompanhamento psicológico durante o período de cumprimento da medida de internação.

O escritório Benicio Advogados, que acompanha o caso, informou que, por ser adolescente, o menor responderá por ato infracional análogo a homicídio nas formas tentada e consumada, respondendo pela medida educativa na sua forma mais gravosa, que é a internação. No período em que estiver sob a tutela do Estado, o adolescente passará por avaliação psicológica e psiquiátrica para avaliação da possibilidade de retornar ao convívio social.