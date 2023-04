Ataque em Blumenau: professoras relembram momentos anteriores ao atentado

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Professoras da creche Cantinho Bom Pastor compartilharam, durante entrevista coletiva na tarde deste sábado, 8, em Blumenau, os momentos que antecederam o ataque* que vitimou fatalmente quatro crianças e deixou outras cinco feridas, na última semana, em Santa Catarina.

Motoboys fazem ato para homenagear as quatro criancas assassinadas na escola Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/Estadão

A professora Jennifer Ferreira, que presenciou o crime, relatou que as crianças estavam em uma roda de conversa, como em todas as manhãs, quando o homem pulou o muro. “A gente estava cantando e falando sobre a Páscoa. Tinham cinco professoras, todas cantando e brincando felizes”.

Outra professora que estava no local, Suelen dos Santos, também tia de uma das vítimas fatais, Bernardo Pabst da Cunha, contou o que o sobrinho lhe disse momentos antes da tragédia. “Por estar perto da Páscoa eu tava falando do amor, que a gente devia amar o nosso coleguinha. A última coisa que o meu Bernardo disse foi ‘profe, a gente não pode bater no coleguinha, temos que amar o coleguinha, se não o nosso coração fica triste’”.

O autor do atentado pulou o muro que dá acesso ao parquinho da creche por volta das 9 horas da manhã, armado com uma machadinha e um canivete, e usando capacete. A ação durou cerca de 30 segundos, e, segundo as testemunhas, ele fugiu no momento em que uma professora foi confrontá-lo. “Quando vi ele pulando pensei que fosse um assalto no posto, e falei para as meninas trancarem todo mundo no banheiro porque o cara pulou aqui. Em questão de segundos, tudo aconteceu”, disse a professora Cleusa Davi.

A administradora da creche, Alconides Ferreira de Sena, durante a entrevista, disse esperar que as crianças que sobreviveram ao atentado possam realizar seus sonhos e, dessa forma, lamentou que as vítimas fatais não terão mais essa oportunidade. “Temos aqueles que foram hospitalizados, que têm sonhos, e se Deus quiser irão realizar esses sonhos. Mas eu quero deixar meu sentimento de tristeza pelos quatro anjinhos, que eram filhos nossos também”, disse.

Aulas voltam na quarta-feira

A assessora jurídica da escola, Patrícia Kasburg, afirmou que a creche Cantinho Bom Pastor deve retomar as aulas na quarta-feira, dia 12. Porém, antes disso, a administração da escola terá uma reunião com autoridades para definir um plano de regresso.

A reunião acontecerá na terça-feira, 11, com a presença da Prefeitura, das secretarias de Saúde, Educação e Segurança Pública, da Polícia Militar e do Poder Judiciário de Santa Catarina. “Muitos pais não têm onde deixar os filhos, e também não pretendem tirá-los da creche. E como em Blumenau as aulas retornam na segunda-feira, a nossa ideia é seguir dispondo a esses pais o período integral na Cantinho”, explicou a administradora.

Fachada da creche Bom Bastor. Foto: Taba Benedicto/Estadão Foto: Taba Benedicto/Estadão

Questionada sobre onde buscará forças para voltar a dar aula, a professora Suelen dos Santos afirmou que estar com as crianças é o que mais dá vontade de retornar ao trabalho. “Eu sou uma das primeiras professoras que chega no Cantinho, e sempre estão todos na sala de TV. Quando eu chego naquela porta as crianças me abraçam, gritam que eu cheguei. Eu falo pro meu marido, é a coisa mais gostosa do mundo, que me faz feliz. A força vai vir delas, de um abraço, de um sorriso, de um eu te amo”, relatou.

Protesto em Blumenau após atentado contra crianças Foto: Marco Aurélio Júnior/Estadão

Manifestação na cidade

Um grupo de moradores de Blumenau organizou na tarde deste sábado a “Marcha contra a violência e pela paz”, com participação da comunidade e de familiares e amigos das vítimas do atentado à creche. O grupo reivindica mais agilidade por parte do poder judiciário para julgar crimes, assim como a diminuição da impunidade no País. Além disso, o grupo cobra também a presença de segurança armada nas escolas.

A manifestação aconteceu no Centro da cidade, em uma caminhada de cerca de 2,5 km entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Blumenau. Segundo a Polícia Militar, pouco mais de 100 pessoas participaram do movimento..

NOTA DA REDAÇÃO: O Estadão decidiu não publicar foto, vídeo, nome ou outras informações sobre o autor do ataque, embora ele seja maior de idade. Essa decisão segue recomendações de estudiosos em comunicação e violência. Pesquisas mostram que essa exposição pode levar a um efeito de contágio, de valorização e de estímulo do ato de violência em indivíduos e comunidades de ódio, o que resulta em novos casos. A visibilidade dos agressores é considerada como um “troféu” dentro dessas redes. Pelo mesmo motivo, também não foram divulgados vídeos do ataque em uma escola estadual na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, no último dia 27 de março.