Ator José Dumont é preso em flagrante no Rio por armazenar vídeos de sexo com crianças

RIO - O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 15, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por armazenar imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação é feita pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e está sob sigilo.

Dumont atuou em diversas novelas da TV Globo e da extinta Manchete, além de filmes e peças de teatro. Seu papel mais recente na Globo foi como o coronel Eudoro Mendes em Nos Tempos do Imperador, novela veiculada em 2021. A emissora informou nesta quinta que excluiu o ator de Todas as Flores, que ainda vai estrear na Globoplay.

Leia também Ganhador da Mega-Sena morto não escondia fortuna e manteve hábitos simples após prêmio de R$ 47 mi

“Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela”, afirma em nota. “A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação.”

O ator José Dumont foi preso em flagrante no Rio. Foto: Alex Silva/Estadão - 13/3/2017

De acordo com informações da polícia, o ator teria se envolvido com um adolescente de 12 anos, a quem ofereceu ajuda financeira. A polícia começou a investigar o caso e nesta quinta-feira, ao fazer uma busca e apreensão na casa do ator, na zona sul do Rio, encontrou imagens e vídeos de sexo protagonizados por crianças, o que justificou a prisão.

A reportagem tenta, na noite desta quinta-feira, localizar representantes do ator, para que se pronunciem sobre a prisão.

O ator, que nasceu na Paraíba, tem mais de 40 anos de carreira.