Ator Thiago Rodrigues presta depoimento à polícia e diz lembrar pouco de agressão sofrida em assalto

RIO - O ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, afirmou nesta terça-feira, 13, pouco lembrar do assalto que sofreu no sábado à noite, quando foi espancado por desconhecidos e desmaiou. O artista atribuiu o esquecimento a pancadas que recebeu na cabeça, desferidas pelos assaltantes que levaram o seu telefone celular.

Rodrigues conversou com jornalistas após prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro a respeito das agressões. Ele ainda tinha um curativo no local do choque.

“(Estou) Um pouco machucado, mas recuperado para fazer meu trabalho”, disse. " Devido ao tipo de lesão que foi, lembro de muito pouco. Então, agora é aguardar mesmo as investigações”, disse.

Na noite do assalto, Rodrigues, que atuou em novelas da TV Globo como “Páginas da Vida” e “A Favorita”, saiu de uma festa em um endereço perto da Praça Santos Dumont, na Gávea (zona sul do Rio). Atravessava a praça para pegar um táxi quando foi abordado pelos criminosos. Os criminosos o atacaram e fugiram, deixando-o desacordado, no chão, segundo a empresário de Rodrigues contou à imprensa.

Rodrigues disse lembrar pouco da agressão Foto: Acervo pessoal

O ator foi socorrido por uma mulher que chegou na madrugada de domingo, 11, para trabalhar em uma banca na feira de antiguidades instalada aos domingos na praça.

Encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, Rodrigues foi atendido e liberado em seguida. “Thiago deu entrada na unidade na manhã deste domingo (11), fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado”, informou em nota a Secretaria Municipal de Saúde.

Ao sair da 15ª DP (Gávea), nesta terça, o ator foi disse aos repórteres não ter certeza do que aconteceu. Os jornalistas tinham perguntado se ele fora vítima de um roubo ou de uma agressão.

“Pode ter sido lesão corporal, pode ter sido muita coisa... Porque na verdade, quando foi dito cinco pessoas, cinco assaltantes, foi dito na verdade a sensação de apanhar de cinco pessoas”, contou.

A investigação está a cargo da delegada Bianca Rodrigues. Os investigadores recolheram imagens de câmeras de segurança das imediações para tentar flagrar o momento da abordagem e identificar os criminosos.