Atriz Christiane Torloni desabafa após assalto no Rio e confessa medo de sair: Refém da bandidagem’

Em seguida, a atriz relata um episódio de violência do qual foi vítima. “É triste, cara. Você vai na rua, dar sua volta de bicicleta numa das regiões consideradas mais caras do Rio de Janeiro, com imposto sobre imposto. Você vai dar sua volta de bicicleta e quase morre porque te arrancam um mísero fiozinho do pescoço, que não é nada, que só tinha valor emocional, foi meu filho que me deu”.

A atriz disse ainda que não pretende mais sair de casa nos próximos dias. “Aí, você volta para casa assustada, amuada, e passa o resto do carnaval trancada em casa, apesar de estar em um lugar lindo, vendo o mundo lá fora, mas com medo, com medo”.