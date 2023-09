Queda de avião deixa 14 mortos no interior do Amazonas

Um avião de pequeno porte saído de Manaus caiu no município de Barcelos, um dos principais destinos turísticos do interior do Amazonas, na tarde deste sábado, 16. Segundo o governo estadual, o acidente deixou 14 mortos – dois tripulantes e 12 passageiros na queda. Os passageiros são brasileiros e eram turistas de pesca esportiva. Não há sobreviventes.

A queda da aeronave ocorreu em um momento de forte chuva no local. De acordo com autoridades locais, outras duas aeronaves desistiram de pousar no aeroporto local pouco antes do acidente. Não há lista oficial com o nome das vítimas.

“O momento do acidente era de chuva muita intensa. Temos a informação de que duas aeronaves antes desse voo optaram por regressar a Manaus, porque a segurança do local não permitiu o pouso”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, durante coletiva de imprensa.

O avião tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operação como táxi aéreo e a situação de aeronavegabilidade era considerada normal. Em nota, a agência disse lamentar o acidente.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para avaliar a queda da aeronave de matrícula PT-SOG. Era um modelo Embraer EMB-110 Bandeirante, com capacidade para transportar até 18 passageiros.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), lamentou o acidente nas redes sociais. ”Nossas equipes estão atuando, desde o primeiro momento, para prestar o apoio necessário. Aos familiares e amigos, minha solidariedade e orações”, escreveu em rede social.

Aeronave caiu em Barcelos, no Amazonas, neste sábado, 16 Foto: Portal Remador

“Os dois tripulantes e os 12 passageiros estavam indo pescar esportivamente em Barcelos. O tempo estava muito ruim. Na tentativa de pousar, aconteceu essa tragédia. Eram turistas brasileiros”, disse ao Estadão o prefeito de Barcelos, Edson Mendes (MDB). “O clima é de total consternação. A cidade toda está emocionada. Nosso problema é tentar conservar minimamente os corpos até que a estrutura do Estado chegue amanhã (domingo)”, afirmou o prefeito.

A preocupação é em conservar os corpos, colocados inicialmente na quadra de uma escola e que serão levados para um hospital local até a chegada de equipes do Estado na manhã de domingo, 17. Na sequência, serão transportados até o Instituto Médico-Legal (IML) de Manaus.

Como o aeroporto local não tem aval para pousos e decolagens noturnos, a perícia e outras equipes partirão para Barcelos no início da manhã de domingo, 17, por volta das 5h30. O transporte dos corpos até Manaus será feito horas depois. “Expectativa é que amanhã possa trazer corpos para Manaus e iniciar preparação que seja entregue para famílias”, informou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, durante coletiva de imprensa.

O secretário fez um apelo à população para que não compartilhe imagens dos corpos nas redes sociais. “É o momento de compreender os danos às famílias, para não causar traumas”, disse. “Deixamos nossos sentimentos àqueles que perderam os seus entes queridos nessa tragédia”, completou.

Segundo o governo do Estado, o aeroporto de Barcelos está em boas condições e regularizado para voos de pequeno porte. O espaço passará por uma reforma na pista a partir do dia 25, mas seguirá com pousos e decolagens.

A causa do acidente ainda será apurada. Segundo o secretário, há relatos de que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teria espaço suficiente para frear, o que ainda não foi confirmado.

“Acidentes não têm uma causa única, e todos os fatores serão analisados. Em breve, um relatório será divulgado”, declarou o comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR), Brigadeiro do Ar David Almeida Alcoforado, também durante a coletiva de imprensa.

A aeronave pertencia à Manaus Aerotáxi. Na coletiva, o brigadeiro Alcoforado disse que “se trata de uma empresa séria e já conhecida no Estado”.

Em nota publicada em rede social, a empresa proprietária da aeronave disse lamentar “profundamente” o caso. “A segurança dos passageiros e tripulação é sempre a prioridade da Manaus Aerotáxi, por isso estamos certos que a aeronave e tripulação envolvida no sinistro atendiam a todas as exigências da autoridade de aviação civil necessárias à aeronavegabilidade, e estamos comprometidos em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente”, destacou.

“Estaremos disponíveis para prestar todas as informações necessárias e atualizações à medida que a investigação avançar. Nossos pensamentos e orações estão com todos os afetados por este trágico ocorrido”, completou.

Temporada de pesca começa em setembro e vai até março

Barcelos fica a cerca de 400 quilômetros de Manaus, mais ao norte do Estado, na margem direita do Rio Negro. A região, no meio da Floresta Amazônica, é conhecida também pelo ecoturismo e pela pesca esportiva, cuja alta temporada vai de setembro a março.

No começo deste mês, o governo estadual anunciou a expectativa de atrair mais de 30 mil turistas, do Brasil e do exterior, para a pesca esportiva nesta temporada.