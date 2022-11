Avião da FAB e dois corpos são encontrados em Santa Catarina

Publicidade

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que havia desaparecido na sexta-feira, 4, em Santa Catarina, foi encontrado no final da manhã deste sábado, 5, em Canelinha, na Grande Florianópolis. Próximos à aeronave, estavam dois corpos carbonizados, conforme informou a prefeitura da cidade.

De acordo com a administração municipal, os destroços do avião e os corpos foram encontrados pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos do município, Silvio Reis, e voluntários, em uma área de mata no bairro Rolador, por volta das 12h.

Em nota, a FAB disse lamentar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave. “O Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. Também informa que investigará o acidente.”

Comando da FAB em Brasília (DF). Aeronave de modelo T-25 da corporação desapareceu em Santa Catarina nesta quinta-feira. Foto: Reprodução/Google Street View

A aeronave T-25 Universal, da Academia da Força Aérea (AFA), desapareceu na região de Tijucas, também na Grande Florianópolis, por volta das 16h40 da sexta.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, com uma aeronave e um helicóptero, iniciou as buscas ainda ontem.

Destroços da aeronave foram encontrados em Canelinha, na Grande Florianópolis Foto: Prefeitura de Canelinha

O modelo T-25 é utilizado para voos de instrução e estava em uma sessão de treinamento, com dois militares a bordo, no momento em que desapareceu. Segundo o prefeito de Canelinha, Diogo Maciel, um sinal de fumaça e luz foi visto por moradores, que acionaram o socorro.