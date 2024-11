Avião de pequeno porte cai em zona rural de Goiás; piloto é encontrado morto

Um avião de pequeno porte caiu em uma fazenda na zona rural da cidade de Quirinópolis, em Goiás, no início da manhã desta quarta-feira, 20.

Avião agrícola caiu em uma fazenda em Quirinópolis (GO) Foto: Corpo de Bombeiros de Goiás

A equipe de Bombeiros Militares foi acionada e, ao chegar no local, localizou a aeronave de combate agrícola em uma lavoura de cana-de-açúcar a cerca de 1 quilômetro da cabeceira da pista do aeroporto do município.

O piloto era a única pessoa a bordo no avião e foi encontrado já sem vida pelos Bombeiros.

O piloto do avião foi encontrado morto Foto: Corpo de Bombeiros de Goiás

“Os militares realizaram o isolamento e permanecem no local com intuito de promover a segurança da cena e preservar os destroços até a chegada da Polícia Técnico Científica e dos demais órgãos responsáveis”, informou o Corpo de Bombeiros.