Piloto morre em queda de avião de pequeno porte no interior da Bahia

Segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia (CBMBA), testemunhas informaram que a aeronave perdeu altitude, se chocou com o solo e pegou fogo em seguida. O avião bimotor teria saído de Caruaru, em Pernambuco, com destino a Guanambi, interior da Bahia, segundo a Corporação.

Evaldo Fires, proprietário de um pequeno aeroporto no município, o Aeródromo Ecides Fires, descreve que o piloto aterrissou no local, teve uma breve conversa com pessoas que estavam no momento e minutos depois de seguir viagem, se envolveu no acidente.