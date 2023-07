Avião derrapa na pista e fecha aeroporto de Florianópolis; veja vídeo

Um avião da companhia Latam derrapou na pista ao aterrissar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, na manhã desta quarta-feira, 12. A aeronave parou com a parte dianteira no canteiro. Não há registro de passageiros feridos.

O voo tinha partido do Aeroporto Guarulhos, na Grande São Paulo. Por causa do incidente, o aeroporto da capital catarinense foi temporariamente fechado para pousos e decolagens. Não há previsão oficial de retomada das operações no local.

Em comunicado, a concessionária Zurich Airport Brasil afirmou que “trabalha para liberar o mais breve possível a pista para pousos e decolagens”. “Pedimos que os passageiros com voos marcados para hoje entrem em contato com a companhia aérea para remarcações e informações sobre voo”, aponta.

Por meio de nota, a companhia aérea confirmou o caso, disse que a aeronave ‘’extrapolou os limites de pista’' e destacou que os 172 passageiros e sete tripulantes do “foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica”.

Avião derrapou ao pousar no aeroporto de Florianópolis Foto: Reprodução/Twitter

A Latam também afirmou que a uma equipe fará a remoção da aeronave o “mais rápido possível” e disse que notificou todos os passageiros com voos cancelados. Além disso, salientou que está ”em coordenação com as autoridades competentes para apoiar as investigações do incidente”.