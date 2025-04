Avião da Latam sai da pista e para na grama ao pousar em Chapecó

Um avião da Latam que decolou do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ultrapassou a pista ao aterrissar no aeroporto Serafim Enoss Bertazo, em Chapecó-SC, na noite dessa segunda-feira, 31. A aeronave parou na grama, ainda dentro do aeroporto, e nenhum dos 107 passageiros e cinco tripulantes se feriu, segundo a empresa.

O voo LA3276 era realizado com um Airbus A-319, que partiu de Cumbica às 17h40 e chegou na cidade catarinense pouco depois das 19h30. Nos três primeiros comunicados que emitiu a respeito do caso, a Latam não mencionou possíveis causas do problema. Chovia em Chapecó no momento da aterrissagem, segundo relatos nas redes sociais.

Avião da Latam parado fora da pista em Chapecó: sem feridos. Foto: Reprodução Airplus News via X

Segundo a empresa, em função do acidente foram cancelados cinco voos, um deles nesta segunda-feira (LA3277, Chapecó-São Paulo/Guarulhos) e quatro na terça-feira, 1: LA3278 (São Paulo/Guarulhos-Chapecó), LA3279 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos), LA3822 (São Paulo/Guarulhos-Chapecó) e LA3823 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos). Em nota, a Latam afirmou ter iniciado "deslocamento de equipes e materiais" para remover o avião do aeroporto e que "está comunicando e oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados". A empresa disse ainda que vai informar "oportunamente" sobre a retomada das suas operações em Chapecó (SC).