Avião com servidores desaparece no Paraná; Aeronáutica, polícia e bombeiros realizam buscas

Um avião de pequeno porte com dois servidores do Estado do Paraná entre os passageiros está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira, 3. A aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200, decolou do aeroporto de Umuarama, no interior do Estado, às 7h50 com destino a Paranaguá, no litoral, mas não chegou ao local.

Em nota, o governo do Paraná informou que, assim que soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino, foram realizadas buscas em apoio ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta), com helicópteros do Batalhão de Operações Aéreas e da Casa Militar, mas nada foi localizado.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero), unidade responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, foi notificado sobre o desaparecimento da aeronave no início da tarde. Às 16h30, um avião SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do 10.º Grupo de Aviação, decolou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para atuar nas buscas.

Serra do Mar no Paraná, local onde avião com servidores do Estado desapareceu Foto: Denis Ferreira Netto

Ainda de acordo com o governo do Paraná, o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de buscas por terra na Serra do Mar. O governo do Estado também deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscas nesta terça-feira, 4.

“Após recebermos informação de que aeronave não realizou o pouso planejado, o órgão responsável pela investigação, SERIPA V (Órgão Regional do CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foi imediatamente informado e está procedendo às investigações e procedimentos previstos”, afirmou, em nota, a Infracea Aeroportos, administradora do aeroporto de Umuarama.