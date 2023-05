Vídeo: Balão cai sobre avião que abastecia no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, e pega fogo na pista

Um balão caiu na manhã deste domingo, 14, na pista do Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio. O artefato pegou fogo assim que tocou o solo, depois de colidir com um avião da companhia aérea Azul estacionado que estava em processo de reabastecimento. A equipe de bombeiros agiu rápido e não houve maiores danos.

A queda de um balão provocou correria no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, na manhã deste domingo (14). Segundo relatos, o objeto caiu em cima de um avião em abastecimento e chegou a colocar fogo na pista. As chamas foram rapidamente controladas.pic.twitter.com/XhODZl1UrS — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) May 14, 2023

Vídeos nas redes sociais mostram o momento do incidente e a ação rápida dos bombeiros. O balão tinha a inscrição “mãe”, mas essa tentativa de “homenagem” é crime. De acordo com a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, “fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano” é passível de detenção de um a três anos, além de multa.

Absurdo! Balão cai do lado de caminhão de combustível e aeronaves no Rio de Janeiro, aeroporto do Santos Dumont #Balao #DiaDasMaes #maes Balão MATA ! pic.twitter.com/zBbp54n6aG — Dawarru  (@dawarru_open) May 14, 2023

No fim do mês passado, o Corpo de Bombeiros do Rio lançou a campanha “Balão Mata”, alertando sobre os perigos da prática. Todas as quartas-feiras, a corporação tem publicado em suas redes sociais vídeos reais de acidentes provocados por essa prática.

Levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB) mostrou que cerca de 100 mil balões são soltos a cada ano no País. O Rio é um dos Estados em que a prática é mais disseminada.

No fim de semana passado, outro balão caiu no Santos Dumont, o que provocou o atraso na aterrissagem de pelo menos um voo que se aproximava do aeroporto.

O Estadão entrou em contato com a Infraero, estatal que administra o Santos Dumont, mas não obteve retorno até a publicação do texto.