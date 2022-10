Balneário Camboriú vai instalar geotubos para conter degraus em praia alargada

A prefeitura de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, planeja usar geotubos no trecho da praia onde degraus apareceram na última semana. As bolsas de contenção servirão para conter a ressaca do mar, o que foi apontado como causador do desnível notado na faixa de areia que passou por um alargamento artificial realizado no fim do ano passado.

Segundo o engenheiro Toni Fraier, um dos responsáveis pela fiscalização da obra na prefeitura de Balneário Camboriú, o projeto já previa a colocação de mais areia nos locais onde o desnível surgiu.

Já a prefeitura afirma que o fenômeno chamado por especialistas de escarpas (nome técnico dado aos degraus gigantes) ocorre devido ao processo de “conformação” e equilíbrio da praia ao longo do tempo. As ressacas marítimas auxiliam no surgimento desse tipo de ocorrência.

“Trata-se de um processo natural, que já estava previsto no projeto da obra. Era questão de tempo até que os desníveis pudessem surgir”, afirmou Fraier.

A aposta do poder municipal para reparar o problema é a colocação dos chamados geotubos para minimizar o efeito. “Já tínhamos previsto e contratado no mesmo projeto a contenção do espaço com geotubos”, explica.

Depois de instaladas, joga-se areia por cima das bolsas, o que evita a ação das ressacas marítimas sobre a areia da praia.

Cano de concreto surge na faixa de areia em Balneário Camboriú meses após alargamento Foto: Luiz Carlos de Souza

Já o pequeno poste de concreto que surgiu na areia após a formação do degrau é, segundo a prefeitura, uma estrutura de cimento que ancorava um antigo restaurante flutuante no local e deverá ser retirado ainda essa semana.

O caso intrigou moradores e turistas. “Eu acho incrível como a natureza pode nos proporcionar cenas fascinantes e demonstrar sua força, inclusive quando quer se manifestar frente a ação do homem. Será que não estamos interferindo demais?”, questionou Lucia Mara Magalhães, turista do Rio Grande do Norte, hospedada em um hotel de frente para a praia central.

Segundo a secretária de engenharia ambiental da prefeitura de Balneário Camboriú, Maria Heloisa Lenzi, não há com que a população e os turistas se preocuparem já que o fenômeno é natural.

“E algo perfeitamente esperado, e a própria natureza fazendo o seu trabalho para nivelar a praia. Esperávamos por isso e pode ser inclusive que volte a ocorrer. Há ainda a previsão de que o restante do nivelamento seja feito pelos ventos e pelas marés”, explica.