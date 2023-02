Barco naufraga e deixa oito desaparecidos na baía de Guanabara, no Rio

RIO - Um barco com 14 pessoas a bordo naufragou na baía de Guanabara, nas imediações da ilha de Paquetá, no Rio, na tarde deste domingo, 5. Até por volta das 22 horas, oito pessoas seguiam desaparecidas – as outras seis foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e não correm risco de morte. Os bombeiros continuam com a operação de buscas “ininiterruptamente”, informou a corporação.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que havia 12 pessoas na embarcação. O número foi corrigido posteriormente. Nenhuma das pessoas que estavam no barco havia tido o nome divulgado até a publicação desta reportagem nem havia informações sobre quem é o dono da embarcação.

Leia também Homem é morto a tiros em Copacabana na manhã deste sábado

Embarcação naufragou perto da ilha de Paquetá Foto: Wilton Junior/Estadão

O naufrágio aconteceu provavelmente devido ao mau tempo – um temporal atingiu o Rio durante a tarde. Um homem que estava em um navio próximo viu o acidente e narrou ao site G1: “Ventava muito forte e a embarcação simplesmente virou. Estou em um navio ao lado do ocorrido, porém com possibilidade restrita de manobra. O resgate chegou rápido, com embarcações menores.”

Os bombeiros foram acionados às 17h25. Em nota, mais tarde, eles afirmaram que “guarda-vidas e mergulhadores da corporação atuam nas buscas pelas vítimas, com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves”.