Barragem de condomínio se rompe e afeta rodovia em Mato Grosso do Sul; veja vídeo

A corporação afirma que três residências foram atingidas pelo rompimento da barragem. A equipe de resgate apontou que o condomínio estava sem o certificado de vistoria atualizado. A reportagem não conseguiu contato com a gestão do local.

De acordo com a CCR MSVia, concessionária que administra a BR-163, a pista agora está operando em sistema de “pare e siga”. O reflexo, neste momento, é de congestionamento de 4 quilômetros no sentido norte e 3 quilômetros no sentido sul.