Bento XVI: Como vai ser o funeral do papa emérito?

O papa emérito Bento XVI ocupou uma das posições de maior visibilidade mundial, mas nos seus últimos anos ele manifestou o desejo de ficar “escondido do mundo”. Embora seu corpo tenha estado em exibição esta semana por três dias, o funeral, marcado para esta quinta-feira, 5, respeitará, em parte, seus desejos de simplicidade, mas também não deixará de ter a sofisticação esperada e reservada a um líder da Igreja Católica Romana.

Alguns ritos ocorrerão longe dos olhos do público. Mas, na Praça São Pedro, no Vaticano, uma série de cerimônias com uma carga tradicional será realizada diante de dezenas de milhares de pessoas, incluindo líderes nacionais e representantes de famílias reais de vários países.

Bento XVI morreu aos 95 anos em 31 de dezembro, em um mosteiro no Vaticano, local onde ele passou quase toda uma década aposentado e dedicando seus dias, sobretudo, à oração e à reflexão. Esta semana, como forma de se despedir do seu 265º papa, a Igreja Católica fará uma mistura de rituais – alguns antigos e outros adaptados para os tempos modernos.

Rainha Sofía, da Espanha, participa do velório de Bento XVI no Vaticano. Foto: Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática/EFE

Veja alguns dos detalhes da despedida formal do Vaticano:

Quais caixões serão usados?

Na noite desta quarta-feira, 4, depois que os últimos visitantes deixaram a Basílica de São Pedro, onde o corpo de Bento estava em exibição, ele seria colocado em um caixão escavado em ciprestes em um momento estritamente privado.

Antes que a tampa seja colocada, objetos identificados com o papado de quase oito anos de Bento XVI serão colocados dentro do caixão, disse o Vaticano. Medalhões e moedas do Vaticano com sua imagem, que foram cunhadas durante seu papado e que circularam em domínios do euro, são alguns exemplos desses objetos.

Um relato escrito de uma página de seu papado – conhecido em italiano como rogito, uma palavra que indica um ato oficial – será enrolado e colocado dentro de um tubo cilíndrico, depois colocado dentro do caixão. Também serão enterrados com Bento XVI os pálios – manto de lã litúrgico usado pela Igreja que é colocada sobre os ombros dos Arcebispos –, e distintivos da sua carreira clerical.

Uma esbelta estola, confeccionada com lã de cordeiro por freiras num claustro de Roma, é um poderoso símbolo papal, que são também bispos de Roma e, como tais, pastores do rebanho de fiéis católicos.

Bento tinha uma imagem de um pálio integrada em seu emblema papal. A estola também é concedida a cardeais e arcebispos. Em sua carreira, Bento serviu como arcebispo de Munique, na Alemanha, onde nasceu, e foi elevado ao posto de cardeal pelo Papa Paulo VI em 1977.

Na conclusão do funeral, o caixão de Bento retorna à basílica e é levado às grutas sob o andar principal. Lá, perto da cripta subterrânea onde ele escolheu como local de descanso final, o caixão de cipreste será colocado dentro de um feito de zinco. Esse caixão, por sua vez, será colocado dentro de um terceiro, feito de carvalho.

Como o funeral vai transcorrer?

O caixão voltará à vista do público por volta das 8h45 da manhã de quinta-feira (4h45 do horário de Brasília). Os fiéis da Praça de São Pedro, que poderão chegar a 60 mil pessoas, de acordo com estimativas, serão convidados a rezar o rosário em voz alta. O papa Francisco presidirá o funeral, ocupando seu lugar em frente a um altar coberto e proferindo a homilia e as principais invocações.

Mas, celebrando a missa no altar, estará o cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Para o funeral de Bento XVI, Francisco conduzirá os ritos finais. Isso envolve recitar uma despedida formal conhecida em latim como Ultima Commendatio et Valedictio e aspergir os restos mortais com água benta e incenso.

A maior parte da liturgia na missa reflete a dos funerais dos pontífices reinantes. Haverá uma notável exceção: funerais anteriores, incluindo o de João Paulo II em 2005, incluíam supplices especiais, ou súplicas orantes - apresentando uma longa letania (oração católica) com nomes de santos – refletindo o papel do pontífice como bispo de Roma e também chefe do Igrejas de rito oriental.

Mas, como Bento se aposentou do papado antes de morrer, tais súplicas não serão ouvidas na praça.

Onde será o lugar de descanso final de Bento XVI?

Os restos mortais do papa Bento XVI vão para uma cripta onde repousava o túmulo de João Paulo. Os restos mortais de João Paulo II foram transferidos das grutas para a basílica principal para sua beatificação em 2011, durante o papado de Bento XVI. O papa Francisco declarou o pontífice polonês santo em 2014.