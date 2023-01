Blecaute atinge Bangladesh; subestação rompe ligação com Índia

Bangladesh foi atingido neste sábado por um imenso blecaute, paralisando boa parte da vida normal e fazendo hospitais e outros serviços importantes operarem com sistemas de emergência. A causa foi identificada como um comando em uma das linhas de transmissão com a Índia, desencadeado por um problema em Bangladesh. Autoridades de Bangladesh deram sinais mistos sobre quando a energia pode voltar. O Ministro de Energia e Recursos Minerais, Nasrul Hamid Bipu, disse que a oferta normal deve ser restaurada no fim do dia. Mas o diretor da estatal Bangladesh Power Development Board, Mohammad Saiful Islam disse que esforços para restaurar a energia fracassaram e ele não tem certeza de quando isso pode ser reparado.