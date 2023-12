A morte de Charles Chaplin numa noite de Natal

Com a imagem de uma cena do filme ‘O Garoto’ ocupando quase toda a capa, o Jornal da Tarde noticiou a morte do ator, diretor e produtor de cinema Charles Chaplin na noite de Natal de 1977.

“A ALEGRIA DEIXOU O PALCO DA VIDA. COM CARLITOS.

Tranquilamente, enquanto dormia, Charles Spencer Chaplin morreu na madrugada de ontem em sua residência em de Vevey, na Suíça, aos 88 anos. Ao lado de sua mulher Oona e de oito de nove filhos, reunidos para comemorar o Natal.”

Jornal da Tarde - 26 de dezembro de 1977

Capa do Jornal da Tarde de 26 de dezembro de 1977 com a notícia da morte de Charles Chaplin. Foto: Acervo Estadão

Abaixo de outra imagem, de Chaplin manipulando o personagem Carlitos como um fantoche, uma pequno texto resumia:

“Nenhum outro personagem do cinema foi mais amado ou popular do que Carlitos. E nenhum outro cineasta foi tantas vezes chamado de gênio quanto Chaplin.”

Impedido desde 1952 de retornar aos Estados Unidos, país onde revolucionou o cinema, o inglês Chaplin morava na Suíça com a mulher e os filhos. “Charles Chaplin morreu de velhice. Sua morte foi tranquila e pacífica”, informou o médico da família Henri Perrier, conforme noticiou o Estadão dois dias depois.

Gripado, Chaplin estava de cama há uma semana. Os familiares já sabiam que o fim estava próximo, mas os presentes de Natal não deixaram de ser entregues e a mulher e oito dos nove filhos estiveram ao lado da cama do gênio do cinema nos últimos momentos.

