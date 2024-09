37 bolsas de luxo, 17 joias e 2 helicópteros: polícia revela balanço de operação que prendeu Deolane

A Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco, deflagrada na quarta-feira, 4, cumpriu, até o momento, 10 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. A operação segue com diligências em curso. A soma dos bens e valores em dinheiro apreendidos totaliza mais de R$ 150 milhões.

Segundo a polícia, foram dezenas de imóveis, embarcações, aeronaves, veículos e objetos de valores. “Só em um alvo, a gente encontrou 11 relógios da marca Rolex”, disse o delegado-geral Renato Rocha.

Polícia apreendeu um helicóptero, carros de luxo e dinheiro vivo, incluindo dólares e euros. Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco também mostram dezenas de joias apreendidas. Operacao é contra esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ao todo, a polícia cumpre 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP) Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO). Todos expedidos pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife

PUBLICIDADE Dentre os alvos da operação, estão grupos ligados a bets (sites de apostas esportivas, que são regulares), mas a investigação mira sites de jogos de azar, que são ilegais. Segundo as autoridades, a organização criminosa realiza lavagem de dinheiro por meio de empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros. Dentre as apreensões realizadas, foram contabilizados até o momento:

R$ 439.869 em espécie;

U$ 2.153 em espécie (cerca de R$ 12.146);

€ 5.819 em espécie (cerca de R$ 36.372);

£ 6.310 em espécie (cerca de R$ 46.567);

duas aeronaves e dois helicópteros avaliados em R$ 127 milhões;

cinco automóveis de luxo avaliados em R$ 24,4 milhões;

37 bolsas femininas de luxo;

76 anéis e 17 joias de diversos modelos;

16 relógios de luxo.

Foram apreendidos ainda vários documentos que estão sendo analisados e deverão robustecer os elementos de prova reunidos no inquérito policial, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

Polícia apreendeu helicóptero, carros de luxo, joias, bolsas e dinheiro vivo, incluindo dólares, euros e libras esterlinas. Foto: PCPE

A investigação identificou movimentação financeira atípica de pessoas físicas e jurídicas, incompatíveis com a declaração de bens.

Dentre as pessoas presas estão a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra. Deolane fazia a divulgação da Esportes da Sorte, que também está sendo investigada. O dono da casa de apostas, Darwin Filho, deve se entregar a polícia ainda nesta quinta-feira, 5, segundo seu advogado.

O empresário proprietário da VaideBet também está sendo investigado. José André da Rocha Neto também é dono de outras empresas, dentre elas a JMJ Participações, que comprou um avião que foi apreendido na operação policial. O avião estava em nome de uma empresa do cantor Gusttavo Lima, que afirma ter vendido a aeronave para JMJ. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirma a venda e afirma que o avião está em nome do artista sertanejo enquanto não é concluído o pagamento integral pela venda.

A aeronave operada por uma empresa do dono da casa de apostas VaideBet foi apreendida em Jundiaí (SP). Foto: Divulgação/SSP

A defesa de Deolane Bezerra afirmou ser vítima de “grande injustiça” e disse que “as questões legais estão sendo tratadas com seriedade e transparência”

Em nota, a Esportes da Sorte diz que, desde março de 2023, tem prestado todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso. A empresa de apostas online afirmou ainda que suas atividades de aposta de cotas fixas “cumprem rigorosamente a lei com excelência jurídico-regulatória, acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance”.

PUBLICIDADE Segundo o site, houve “interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados”. Tanto é assim, prossegue “que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa”. A Polícia Civil não informou se houve bens apreendidos nessa empresa. Já a VaideBet informa que acompanha a operação da Polícia Civil e que se colocará plenamente à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos que forem solicitados quanto à atuação da empresa e de seus sócios. “A marca, no entanto, ressalta que recebeu com surpresa o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado nesta quarta-feira, uma vez que desde o ano passado se prontificou em contribuir com as investigações, tendo previamente indicado os endereços e contatos pertinentes”, disse, em nota.

“As atividades da empresa até aqui são pautadas pelo estrito cumprimento da legislação vigente e já estão adequadas à regulação do setor para 2025. Ainda no mês de agosto, o Grupo BPX, empresa detentora da marca VaideBet, deu entrada no requerimento da licença junto ao governo federal para obtenção da outorga para atuação regularizada no Brasil a partir do início do próximo ano”, acrescentou.