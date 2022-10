Bombeiros encontram corpo de criança de 7 anos vítima das chuvas no PR; bebê segue desaparecido

Foi encontrado na manhã de quinta-feira, 13, pelo Corpo de Bombeiros de Pato Branco, no Paraná, o corpo de Nicole Rodrigues, de 7 anos, que estava desaparecida desde a terça-feira, 11, após as fortes chuvas que caíram na região. A vítima foi localizada próximo ao local onde o carro da família foi levado pela enxurrada, na Comunidade Rural São Miguel Cachoeirinha.

A Defesa Civil e os bombeiros continuam as buscas por outra criança de seis meses de idade que continua desaparecida. Conforme o relato de uma testemunha à imprensa local, o carro da família das crianças foi arrastado pela correnteza, após tentar atravessar um córrego.

Chuvas no Paraná também causaram desabamentos de estrada; na foto: os danos na PR-182

Segundo informações da Defesa Civil do Paraná, foram encontrados também três indígenas mortos, sendo duas mulheres de 45 e 15 anos e um homem de 35 anos, no Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, no centro-sul do Estado.

A entidade ainda não confirmou que as mortes estejam diretamente ligadas às chuvas.