Bombeiros resgatam 11 pessoas presas em elevador no Sambódromo do Rio

O incidente ocorreu no setor 4 do Sambódromo, que recebia a segunda noite de desfiles da Série Ouro, o grupo de acesso do Carnaval carioca. Neste domingo, 2, a Sapucaí recebe as primeiras escolas do Grupo Especial, incluindo Mangueira e Viradouro.

Os bombeiros publicaram um vídeo mostrando o resgate no elevador. Nas imagens, é possível ver que todas as pessoas que ficaram presas saíram andando normalmente.