Bombeiros vetam ensaios técnicos no Sambódromo do Rio após vistoria

RIO - O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria no Sambódromo do Rio e, após verificar defeitos nos hidrantes, vetou o uso da estrutura para os ensaios técnicos. De acordo com a corporação, “a pista não apresenta as condições mínimas de segurança”.

A vistoria foi realizada na noite de sexta-feira, 27, e o Corpo de Bombeiros emitiu uma notificação que não autoriza os ensaios. Em nota, a corporação detalhou que encontrou defeitos nos volantes de acionamento dos hidrantes dos setores 5, 6 e 9. Além disso, não foram encontrados conectores e mangueiras em nenhum dos setores.

Leia também Papa Bento XVI revela motivo de sua renúncia em carta; entenda

Cantora Lexa desfila durante apresentações do ano passado; autoridades querem comprovação da segurança do local Foto: Wilton Junior/Estadão

A vistoria acontece após a Justiça do Rio determinar que o Sambódromo apresente, em 24 horas, toda a documentação necessária para funcionar. A decisão atende pedido de liminar, em ação popular, ajuizada na tarde de ontem por um advogado.

A Justiça determinou que a prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes (PSD) e a Riotur informem e comprovem, no prazo de 24 horas contados a partir de sua intimação, o cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para a realização dos ensaios técnicos das escolas de samba no local. Estão previstos ensaios neste sábado, 28, e domingo, 29.