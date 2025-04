‘BR do mar’: Ibama dá nova nova decisão sobre rota entre litoral de SP e o do Paraná; veja o que é

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) negou a licença ambiental pedida pelo governo do Paraná para a dragagem do Canal do Varadouro, que conectaria o litoral norte paranaense ao litoral sul de São Paulo. O plano incluía construir uma rota marítima turística entre os dois Estados. Comunidades locais e ambientalistas se opõem ao projeto por possível ameaça ao ecossistema regional, considerado vulnerável ambientalmente. O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito para apurar o caso.

O governo do Paraná diz que tentará reverter a decisão do Ibama com base em argumentos técnicos, sociais e ambientais. O principal argumento é de que o Canal do Varadouro é resultado da intervenção humana e o restabelecimento da conexão entre os dois litorais trará importantes benefícios econômicos e sociais que compensam eventuais impactos. A reportagem entrou em contato com o governo paulista e aguarda retorno.

Região abriga remanescentes de mangue e Mata Atlântica Foto: Divulgação/Paraná Projetos

PUBLICIDADE Com seis quilômetros de extensão, o canal liga Paranaguá, no Paraná, a Cananéia, no extremo sul paulista, passando pela ilhas das Peças e de Superagui. Hoje parque nacional, Superagui fazia parte do continente até se tornar ilha devido à abertura do canal, nos anos 1950. Atualmente, o canal tem trechos não navegáveis – há pontos com bancos de areia em que já é possível atravessar a pé. O plano é alargar o canal em até 30 metros e aprofundar a calha até 2,4 metros.

Publicidade

Segundo o anteprojeto, o trecho terá 160 pontos de sinalização náutica com boias, além de apoios náuticos com estrutura de madeira, banheiros, conveniências, ambulatórios e áreas de espera. Nas comunidades de Guapicu, Ararapira, Sebuí e Barbados foram propostos trapiches de pequeno porte. Já nas comunidades de Superagui e Ilha da Peças, com maior potencial turístico, seriam construídos píeres para barcos maiores.

O projeto chegou a ser chamado de “BR do Mar” em uma das apresentações do governo. Até um protocolo de intenções sobre a reabertura do canal foi assinado com o governo paulista, em março de 2023. A obra é criticada por ambientalistas por colocar em risco um ecossistema único, que inclui manguezais, sambaquis e Mata Atlântica, em uma das últimas áreas preservadas do litoral do Sudeste.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ligado ao Ministério do Meio Ambiente, indicou ao Ibama a impossibilidade legal de intervenções em unidades de conservação. O projeto atingiria o Parque Nacional do Superagui, administrado pelo ICMBio. Acionado, o MPF abriu apuração que tramita em sigilo de justiça. O governo paraense recorreu e o Ibama manteve a suspensão do empreendimento.

Canal do Varadouro, localizado na divisa entre Paraná e São Paulo. Foto: Setu-PR

Presidente do Instituto Água e Terra (IAT), autarquia ligada ao governo paranaense, Everton Souza diz que o governo tentará convencer ICMBio e Ibama de que o projeto é sustentável. “Entendendo a importância desse canal para fazer a conexão entre Paraná e São Paulo, vamos fazer investida de convencimento técnico, jurídico e ambiental”, diz.

Publicidade

“Para as famílias que moram nas comunidades tradicionais, o turismo náutico vai trazer benefícios importantes. São populações que preservam, mas muitas vezes passam dificuldade, pois tem índice de desenvolvimento baixo. Tendo alternativa de renda com o atendimento que o turismo náutico demanda, podem ter sustentabilidade financeira e condição de vida muito melhor’, acrescenta.

Para ele, embora a região tenha unidades de conservação federal e estadual, o canal foi construído há muitos anos pelo homem. “É uma intervenção antrópica. Antigamente tinha barco coletivo que vendia passagens, fazia até transporte escolar, mas assoreou. Todos os canais à beira mar são assoreados pelo fluxo das marés. Hoje, tem ali até famílias separadas por falta dessa conexão.”

De acordo com Souza, a ideia não é liberar o trânsito de grandes navios. “No início se imaginava que iríamos fazer uma hidrovia ali, uma avenida de cinco pistas, e não é isso. Queremos ter a segurança de que embarcações de pequeno porte possam ir e voltar de Paranaguá para Cananéia.”

Projeto prevê trapiches e apoios náuticos maiores para atender às necessidades específicas do turismo. Foto: Reprodução/Secretaria do Planejamento do Paraná

Para Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica, várias organizações ambientalistas e o MPF participaram de uma reunião em Paranaguá onde o governo do Paraná apresentou o plano para o Varadouro. “A proposta não responde a várias perguntas de alto impacto ambiental. Nosso posicionamento é em favor da posição do ICMBio”, diz.

Publicidade

“É uma área extremamente frágil, e o projeto de dragagem é de alto impacto, prejudicial ao ecossistema de toda essa região de estuário, Mata Atlântica que é única no Brasil”, continua. O ICMBio diz, em nota que, após análise do projeto de dragagem do Varadouro e Sebuí, foi identificado impedimento legal à realização das obras no interior do Parque Nacional do Superagui, em face do que prevê a Lei 9.985/2000, que admitem apenas o uso indireto dos recursos naturais das unidades de conservação de proteção integral. Leia também Como é o plano emergencial para salvar praia de ser engolida pelo mar em SP

Peixes que brilham sob luz ultravioleta: Ibama apreende animais geneticamente modificados História começa no século 19

Publicidade