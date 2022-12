Brasil é o segundo maior devedor do mundo na Unesco

GENEBRA - A influência do Brasil na diplomacia cultural, científica e de educação pode sofrer um duro golpe. O País acumula uma dívida com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês) de R$ 36,7 milhões e se transforma no segundo maior devedor da entidade da Organização das Nações Unidas (ONU). Apenas os Estados Unidos mantém um buraco maior que o Itamaraty em relação à entidade. Mas, no caso da Casa Branca, a atitude é um protesto.

Se o governo brasileiro não depositar pelo menos parte de sua dívida até novembro de 2015, o País perderá o direito de voto na reunião da Unesco que ocorre a cada dois anos.

O Estado obteve documentos exclusivos da contabilidade da ONU que indicam que, até a última quinta-feira, 27, o Brasil devia US$ 14,3 milhões à Unesco.

No total, governos de todo o mundo devem US$ 347 milhões para a Unesco Foto: Benoit Tessier/Reuters

No total, governos de todo o mundo devem US$ 347 milhões para a entidade com sede em Paris. Mas só o calote americano supera a marca de US$ 310 milhões. No caso de Washington, o motivo não é a falta de dinheiro. Em 2011, a entidade reconheceu a Palestina como membro, o que deixou americanos e israelenses irritados.

Longe da disputa da política, nenhum outro país sequer chega perto da dívida mantida pelo Brasil. A Venezuela, por exemplo, vem na terceira colocação entre os devedores. Mas ainda assim com um buraco de cerca de US$ 5 milhões. Israel, também em uma atitude de protesto, deixou de pagar e deve US$ 4 milhões.

Pelos novos cálculos de contribuição da ONU, o Brasil precisa arcar com 2,9% do orçamento do sistema. O valor é calculado em função do Produto Interno Bruto (PIB), do crescimento, do PIB per capita e de indicadores sociais.

Por essa conta, o Brasil praticamente dobrou sua participação na ONU e é o 10º maior contribuinte do sistema, superando a Rússia. Mas, desde 2013, o País não paga suas contas na Unesco. Para o ano passado, a dívida é de US$ 4,7 milhões e, para 2014, a dívida acumula outros US$ 9,5 milhões.

Mas, se o Brasil quiser ter um voto na reunião da Unesco que ocorre a cada dois anos, o País terá de depositar pelo menos US$ 4,7 milhões nas contas da entidade antes do evento, em novembro de 2015.

Na semana passada, a diplomacia brasileira comemorou o fato de que a Unesco declarou a capoeira como um patrimônio intangível da humanidade.

Influência. Nos últimos dez anos, o governo brasileiro fez questão de incrementar sua presença internacional. Isso incluiu assumir o comando de missões de paz, disputar cargos de alto nível nas entidades internacionais e, pelo menos até 2010, distribuir contribuições voluntárias para várias entidades.

A meta foi sempre a de mostrar que o Brasil está preparado para assumir suas responsabilidades internacionais, desde que seja considerado como um candidato de peso a uma eventual reforma do Conselho de Segurança da ONU.

Nos últimos anos, porém, esse comportamento foi substituído por uma certa retração na exposição internacional do Brasil, o que chegou a gerar certa surpresa na diplomacia mundial.

Continua após a publicidade

Recentemente, diplomatas brasileiros pelo mundo tiveram um atraso de três meses no pagamento dos recursos que os possibilitam alugar seus apartamentos e casas.