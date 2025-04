Brasil está entre os países mais procurados por turistas; veja lista

Praias paradisíacas, destinos urbanos e atrações culturais. A variedade de opções tem feito o Brasil ser cada vez mais procurado como opção de férias nos próximos meses, de abril a junho. É o que aponta a plataforma Booking.com, que identificou um crescimento de 61% nas buscas por acomodações em cidades brasileiras, em relação ao mesmo período do mesmo passado.

Rio de Janeiro recebeu mais de 500 mil turistas internacionais em janeiro e fevereiro deste ano. de acordo com dados do Ministério do Turismo, em parceria com Embratur e Polícia Federal. Foto: marchello74/adobe.stock

O País está na 5.ª posição entre os mais procurados por turistas do mundo, atrás de:

Espanha

Itália

Estados Unidos

França

Viagens internas

Entre abril e junho de 2024, o interesse dos próprios brasileiros por viagens dentro do País se intensificou. Entre os destinos mais buscados, o Rio de Janeiro lidera o ranking e apresenta 63% de crescimento nas buscas em comparação ao mesmo período do ano passado. Em seguida estão São Paulo e Ubatuba, no litoral paulista, que registrou um aumento expressivo de 133% nas buscas. João Pessoa, com aumento de 65%, entrou na lista global da Booking.com de destinos tendência para 2025.

Já para julho, período de férias escolares, a procura se diversifica entre praias no Nordeste, como Maceió e Porto Seguro, e destinos de clima mais ameno, como Gramado.

Visitantes estrangeiros

De acordo com dados do Ministério do Turismo, em parceria com Embratur e Polícia Federal, o Rio recebeu 502.259 turistas internacionais em janeiro e fevereiro deste ano — sendo 240.151 em janeiro e 262.108 em fevereiro — o que representa um crescimento de 50% em comparação com o mesmo período de 2024.

Argentinos e chilenos estão entre as nacionalidades que mais demonstraram interesse pelo Brasil em julho. Em seguida, ficam os franceses, à frente dos americanos.

Entre os estrangeiros, o destaque é o Rio de Janeiro, que registrou aumento significativo nas buscas para o meio do ano. Búzios, Florianópolis, Foz do Iguaçu e Porto de Galinhas ganham destaques pelas belezas naturais e infraestrutura turística consolidada.