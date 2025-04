Brasil voltar a exigir visto de turistas de 3 países; saiba quais

A partir de quinta-feira, 10, as pessoas que têm passaporte da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos vão precisar de visto para entrar no Brasil. A decisão de exigir visto foi tomada pelo governo brasileiro em maio de 2023, em respeito ao princípio da reciprocidade, tradicionalmente adotado pelo Brasil. Os três países não concedem isenção de visto aos brasileiros e o Brasil não costuma conceder isenção unilateral de visto.

PUBLICIDADE Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro segue negociando acordos de isenção de vistos em bases recíprocas com esses três países. Na segunda-feira, 7, em entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o governo pretende agilizar a emissão de vistos. Para o Canadá, segundo ele, a intenção é que o documento seja emitido no mesmo dia em que for pedido. Nesta terça-feira, em mensagem nas redes sociais, ele reforçou o posicionamento do governo brasileiro: “Seguimos em tratativas para que os EUA isentem os brasileiros da exigência de visto, permitindo a reciprocidade para os norte-americanos que visitam o Brasil”, escreveu.

Quem tiver passaporte dos Estados Unidos, da Austrália ou do Canadá vai precisar de visto para entrar no Brasil, a partir de quinta-feira. Foto: AnnaStills - stock.adobe.com

Em 2024 o Brasil recebeu 728.537 turistas dos Estados Unidos, 96.540 do Canadá e 52.888 da Austrália, segundo o painel de Chegadas de Turistas Internacionais ao Brasil, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Publicidade

O visto para esses três países e mais o Japão era exigido até 2019. Em março daquele ano, durante uma visita ao Estados Unidos, o então presidente Jair Bolsonaro anunciou um decreto que dispensou a exigência, em decisão unilateral, a partir de 17 de junho de 2019.

Em 2023, o governo federal, já sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, revogou esse decreto e estabeleceu que o visto passaria a ser exigido em 1.º de outubro daquele ano. A data foi postergada três vezes, para 10 de janeiro de 2024, 10 de abril de 2024 e, finalmente, 10 de abril de 2025.

Em março, o Senado aprovou um projeto que revoga a exigência de visto para esses três países e mais o Japão. Esse projeto foi proposto pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ) ainda em 2023, relatado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e submetido a votação antes de o visto voltar a ser exigido. Só que a tramitação do projeto empacou na Câmara, onde não tem previsão de ser votado.

Por isso, os viajantes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália que vierem ao Brasil (por via aérea, marítima ou terrestre) precisam solicitar o visto online no site eVisa, com taxa de US$ 80,90 (cerca de R$ 480). A permanência desses visitantes no Brasil não poderá exceder 90 dias.

Publicidade

O primeiro passo é preencher o formulário de solicitação de visto e anexar os documentos exigidos, como o passaporte. A solicitação do visto eletrônico deve ser feita com antecedência para evitar interrupções de viagem causadas por atrasos ou conexões perdidas, em caso da falta do visto.

Japão

Apesar de constar no projeto do Senado, o Japão não está mais na lista dos países que exigem visto dos cidadãos brasileiros. Em agosto de 2023, os governos do Brasil e do Japão chegaram a um entendimento para a isenção recíproca de vistos de visita para portadores de passaporte comum que viajem pelo período de até 90 dias. A isenção entrou em vigor em setembro de 2023 e vale por três anos. / COM AGÊNCIA BRASIL