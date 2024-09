Brasileira é presa após atropelar e matar duas turistas na Itália

A mulher estaria a bordo de um carro da marca Mercedes, e teria cruzado dois semáforos vermelhos, segundo a agência de notícias Ansa. No primeiro, atingiu as duas turistas alemãs, que teriam 18 e 19 anos; no segundo, as demais vítimas.

Conforme Pierucci, o carro conduzido pela brasileira só parou depois de colidir com veículos estacionados em frente a um hotel localizado a cerca de 250 metros do cruzamento onde a brasileira teria atingido as duas vítimas da Alemanha.