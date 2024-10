Corpo de brasileira que estava desaparecida na Itália é localizado

Uma brasileira de 54 anos que morava na Itália e estava desaparecida desde o dia 12 de outubro foi encontrada morta nesta quinta-feira, 24, em uma casa na região da Toscana. Um italiano de 34 anos foi preso suspeito de ter assassinado a brasileira, segundo a polícia italiana.

Flávia Mello Agonigi era do município fluminense de Duque de Caxias, mas morava na Itália – tinha cidadania italiana e vivia atualmente em Pontedera, na região da Toscana. Ela foi vista pela última vez reunida com amigos em um bar de Chiesina Uzzanese, na mesma região, no dia 12 de outubro, segundo a imprensa italiana. Depois sumiu, e o caso é investigado pela polícia italiana.

Flávia Agonigi, encontrada morta nesta quinta-feira na Itália: desaparecida desde 12 de outubro. Foto: Flavia Mello Agonigi via Facebook