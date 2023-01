Brasileira é assassinada por noivo nos EUA, diz PF

A Polícia Federal foi informada na segunda-feira, 2, pelo Departamento Federal de Investigação americano (FBI), do assassinato de uma brasileira em Los Angeles, nos Estados Unidos. O crime foi cometido pelo noivo da vítima.

Segundo a PF, o casal de noivos morava em Virgínia, mas estava de férias em Los Angeles. Ele confessou o assassinato, mas não informou onde estava o corpo da vítima, “na esperança de não ser condenado”, de acordo com a autoridade policial brasileira.

A mãe da vítima buscou a delegacia da PF em Santarém, no Pará, em 30 de dezembro, para informar sobre o desaparecimento da filha, que havia dois dias não mandava notícias.

Mãe da vítima buscou a delegacia da PF em Santarém, no Pará Foto: Sindicato dos Delegados da Polícia Federal / Reprodução

O caso é investigado pela polícia de Los Angeles, com auxílio do FBI. A Polícia Federal presta apoio com informações, por meio de seu adido policial nos EUA.

A PF não informou os nomes da vítima e do acusado nem a nacionalidade do noivo.