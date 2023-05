Brasileira é morta a facadas na Bolívia; marido é preso suspeito do crime

Uma mulher brasileira de 32 anos foi assassinada a facadas na madrugada do sábado, dia 6, na cidade de Cobija, na Bolívia. A vítima foi identificada como Janaína Menezes da Costa nasceu em Brasiléia, cidade localizada a 230 km de Rio Branco, no estado do Acre. O principal suspeito do crime é o marido dela.

O corpo foi encontrado em uma galeria de lojas da cidade. Conforme o Ministério Público da Bolívia, o marido de Janaína, de 38 anos, conhecido como Serginho, procurou a polícia e confessou o crime. As autoridades locais observaram que o suspeito apresentava ferimentos nas mãos e no pescoço.

Ministério Público da Bolívia informou que o suspeito será acusado de feminicídio. Foto: Google Street View/Reprodução

Acredita-se que o assassinato tenha ocorrido após uma discussão entre o casal. O órgão informou que o suspeito será acusado de feminicídio, crime caracterizado pelo ódio ou menosprezo à condição de mulher.

A Prefeitura de Brasiléia manifestou pesar pela morte de Janaína por meio de uma nota divulgada nas redes sociais. A publicação informou que a vítima deixa três filhos.