O que se sabe sobre a morte da brasileira que caiu do sexto andar de prédio na Argentina?

A brasileira Emmily Rodrigues Santos, de 26 anos, morreu na última quinta-feira, 30, depois de cair do sexto andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com a imprensa local, o apartamento de onde ela teria caído pertence ao empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52, que foi preso e indiciado por homicídio.

As autoridades ainda investigam se a Emmily pulou do apartamento, se teria sido jogada de forma proposital ou caído por acidente. A Justiça argentina tem trabalhado de maneira sigilosa e ainda não divulgou provas ou hipóteses sobre o caso, de acordo com o jornal Clarín.

De Buenos Aires, jornais informam que moradores do prédio relataram barulhos de uma discussão antes da queda da brasileira, e que gritos de uma pessoa “alterada” podiam ser escutados do apartamento do empresário.

“Temos que esclarecer se essa mulher pulou ou foi arremessada. E se o fez, em que contexto tomou essa decisão”, disse uma fonte que está à frente das investigações à agência de notícia Telám.

Emmily Rodrigues morreu na última quinta-feira depois de cair do sexto andar de um prédio de Buenos Aires. Foto: Instagram/Reprodução

Quem era Emmily Rodrigues dos Santos?

Emmily Rodrigues tinha 26 anos e, segundo a imprensa local, morava na Argentina há muitos anos e até tinha documentos argentinos. Na tarde da última quinta-feira, 30, a brasileira foi encontrada morta, no vão de um prédio do bairro Retiro, em Buenos Aires. As investigações buscam descobrir se a vítima se jogou, se foi empurrada ou se caiu de forma acidental em razão de um possível surto psicótico.

O que aconteceu?

De acordo com a imprensa Argentina, as investigações apontam que Emmily Rodrigues estava em uma festa no sexto andar do empresário Francisco Sáenz Valiente.

No encontro, que começou na noite de quarta, também estavam duas mulheres: Juliana Mourão, de 37 anos e que se diz amiga de ambos, e outra mulher que não teve o nome revelado e que possivelmente teria ido embora antes da tragédia.

Bombeiros e profissionais que prestaram os primeiros atendimentos à Emmily, após uma chamada anônima, chegaram a socorrê-la com vida, mas a brasileira morreu enquanto estava sendo transferida para o Hospital Fernández.

O que dizem as testemunhas?

Para a polícia, Francisco Valiente disse que Emmily teria se excedido na bebida, e que procurou uma janela para se jogar. Na versão do empresário, a vítima teria entrado em um surto psicótico antes de saltar do apartamento.

Vizinhos ouvidos pela polícia afirmam ter escutado a voz de uma pessoa “alterada”, antes de saberem que alguém havia caído. Uma das pessoas que prestou depoimento na condição de testemunha disse que chegou a ver uma luta antes da queda, conforme informou o jornal La Nacion.

Já Juliana Mourão relatou à polícia que Valiente teria agredido fisicamente Emilly. Conforme informações da agência de notícias Télam, os policiais não encontraram feridas no empresário, mas identificaram feridas e escoriações nas mãos da própria Juliana que pudessem ter sido causadas por uma briga.

No entanto, há informações que vazaram à imprensa argentina de Valiente também estaria com machucados pelo corpo. Por conta do sigilo das investigações, a Justiça não divulgou informações da autópsia, exames de sangue e depoimentos que foram dados pelas pessoas que estão envolvidas no caso.

Empresário foi preso

O empresário Francisco Sáenz Valiente foi preso e indiciado por homicídio. Ele seguia detido até este sábado, 1º de abril, conforme as últimas atualizações do caso. Após o depoimento, Juliana foi liberada.

Quem é Francisco Sáenz Valiente?

Preso suspeito de homicídio, Francisco Sáenz Valiente é um empresário, de 52 anos, do setor de pesca e agronegócios. Ele tinha o hábito de dar festas com mulheres no apartamento do qual Emmily teria caído, segundo a imprensa argentina. Nas redes sociais, Valiente exibe fotos suas em viagens, pescando e também em praias e restaurantes sofisticados.

O que as investigações ainda precisam descobrir?

As investigações ainda apuram o que aconteceu momentos antes da queda de Emmily para descobrir o motivo da brasileira ter caído do apartamento de Francisco Valiente. Não informações ainda reveladas se houve, de fato, brigas ou discussões entre os envolvidos, e se Juliana também entrado em confronto com alguém na casa do empresário.