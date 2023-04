Brasileira presa na Indonésia: Justiça ouvirá suspeita que pode ser condenada à morte; entenda

A próxima terça-feira, 2, poderá ser um dia decisivo para a vida da brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, presa na Indonésia após desembarcar no aeroporto internacional da Ilha de Bali com mais de três quilos de cocaína na bagagem. Ela será interrogada pelo juiz no processo por tráfico de drogas em que o Ministério Público daquele país já pediu que seja condenada à pena de morte. A defesa da jovem acredita que as atenuantes que serão checadas durante o interrogatório podem salvar a vida de Manuela.

A Indonésia é um dos países do mundo com legislação mais severa em relação ao tráfico de drogas, punindo os traficantes geralmente com penas muito elevadas, chegando à prisão perpétua e à pena capital.

Em 2015, dois brasileiros foram colocados frente a um pelotão de fuzilamento e executados após serem condenados por tráfico. O interrogatório de Manuela será acompanhado por um advogado contratado naquele país com a ajuda de doações e vaquinhas virtuais. Após a audiência, o juiz já pode decidir o caso.

A acusação aponta que ela foi presa quando chegou à Indonésia, na noite de 31 de dezembro do ano passado, em um voo da Qatar Airlines levando duas malas. Na primeira, foram encontrados dois pacotes de cocaína com 990 e 637 gramas, respectivamente. Na segunda mala, foram achadas três embalagens com a droga, totalizando 1.981 gramas – total de 3,6 quilos. Ela alegou que desconhecia o conteúdo das malas e não sabia a quem deveria ser entregue.

O advogado Davi Lira da Silva, contratado pela família da jovem para atuar no caso no Brasil, vai acompanhar a audiência virtualmente, sem poder interferir.

“Como nossa competência de atuação se restringe ao Brasil, vou acompanhar apenas como espectador. Tenho sido o contato entre a família da Manuela e o advogado de lá, que é bastante experiente”, disse. Segundo ele, a Justiça já ouviu seis testemunhas de acusação – quatro oficiais da alfândega e dois policiais – e duas de defesa: um casal de missionários que está assistindo a brasileira desde que ela foi presa.

Silva acredita que, após o interrogatório, o juiz pode dar a sentença. “Apesar do rigor da lei de lá, estamos confiantes de que sejam levadas em conta algumas atenuantes, como o fato dela ter sido coagida pelos narcotraficantes a levar as malas, o que ficou evidenciado pelas conversas retiradas do celular dela. Os julgadores devem levar em conta a pouca idade da Manuela, o fato de não ter antecedentes criminais e ter, desde o início, colaborado com a Justiça.”

Para o advogado brasileiro, esta pode ser uma oportunidade para a justiça da Indonésia fazer a distinção entre o narcotraficante e a pessoa conhecida como “mula”, que é usada para o transporte da droga e que no país asiático são chamados de atravessadores. “Fizemos constar no processo que ela não é e nunca foi uma narcotraficante. É uma jovem com muitos sonhos, com muita esperança de vida”, disse.

Segundo ele, a jovem brasileira queria ir para Bali para entrar em uma escola de surfe, seu esporte preferido. Os traficantes se aproveitaram desse interesse e a convenceram a fazer a viagem. “Quando souberam que ela tinha passaporte internacional, se dispuseram a pagar a escola de surfe caso levasse uma encomenda para a Indonésia. Em certo momento, ela percebeu que podia haver algo errado, mas quando quis recuar, eles passaram a coagi-la, dizendo que já tinham investido dinheiro e ela teria que pagar.”

Conforme Silva, a própria polícia da Indonésia e funcionários da alfândega reconheceram que ela foi usada como “intermediária” por uma organização criminosa que coopta pessoas no Brasil para embarcar com drogas para o exterior. Um agente alfandegário prestou um depoimento nesse sentido que favorece a defesa de Manuela. Mesmo assim, ele considera que uma condenação à pena de prisão entre 10 e 20 anos já será uma vitória.

Família e amigos se mobilizam

Desde a prisão de Manuela, familiares e amigos vêm se mobilizando pelas redes sociais para conseguir recursos para custear as despesas com a defesa da jovem.

Além do advogado no exterior, foi necessário contratar um tradutor. A família é do Pará, onde Manuela nasceu, mas a mãe da jovem se mudou para Santa Catarina após o divórcio. Uma das vaquinhas virtuais, na rede social Facebook, atingiu mais de 1,7 mil seguidores. Páginas no Instagram também abriram rifas virtuais para ajudar no custeio da defesa.

Uma amiga da família, que pediu para não ser identificada, contou que Manuela Vitória foi adotada pelo casal, mas não perdeu o contato com a família biológica, que também está empenhada em ajudá-la. Segundo a amiga, a jovem morava com a mãe e trabalhava como vendedora de lingeries e perfumes em Florianópolis. A facilidade que ela tinha de se relacionar com as pessoas fez com que atraísse a atenção dos traficantes.

Quando Manuela informou à família que faria uma viagem para o exterior, a mãe não se preocupou muito, pois a jovem já tinha feito uma viagem para Portugal. Ela disse que iria passar o réveillon em Bali com um namorado, que conhecera no país europeu. No entanto, a jovem desembarcou sozinha na Indonésia.

Assim que a família foi informada da prisão, parentes entraram em contato com o Ministério das Relações Exteriores pedindo ajuda. O Itamaraty informou que o caso é acompanhado pela Embaixada do Brasil em Jacarta, capital da Indonésia, e que vem prestando a assistência consular prevista em lei.

Os pais de Manuela foram procurados pela reportagem, mas ainda não deram retorno.

Dois brasileiros foram executados

Nos últimos dez anos, dois brasileiros foram condenados à morte e executados na Indonésia após serem flagrados com quantidade expressiva de cocaína. Em maio de 2015, o paranaense Rodrigo Muxfeldt Gularte, de 42 anos, foi colocado diante do pelotão de fuzilamento após mais de dez anos na prisão. Ele havia sido preso em 2005 com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surfe. A família disse que Rodrigo sofria de esquizofrenia, o que não atenuou sua pena.

Em janeiro de 2015, aconteceu a execução do carioca Marco Archer Cardoso Moreira, aos 53 anos. O instrutor de voo livre tinha entrado no país com 13,4 quilos de cocaína escondidos em uma asa delta desmontada. As execuções por tráfico de drogas foram retomadas em 2013 no país asiático, após uma trégua de cinco anos. O governo justificou que entre 40 e 50 nacionais morriam todos os dias por consumo excessivo de drogas.