Brumadinho, cidade de Inhotim, vai ganhar obras inéditas de Niemeyer

Marcada pelo trágico rompimento de uma barragem da Vale, em 2019, que deixou 272 mortos, Brumadinho tenta retomar sua veia artística e cultural que sempre atraiu turistas do mundo todo. A cidade, famosa também por abrigar o museu Inhotim, receberá dois pórticos inéditos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

A iniciativa é do neto de Niemeyer, Kadu Niemeyer, e do arquiteto Jair Valera, parceiro do artista, a partir de desenhos feitos em 2011 para a prefeitura de Niterói (RJ). Naquele ano, 15 pórticos foram projetados por Niemeyer para o município fluminense, mas nenhum deles foi construído. Como os desenhos estavam bem adiantados, o neto de Niemeyer e Valera resolveram finalizar o projeto arquitetônico.

O primeiro monumento será instalado no acesso à cidade pela Rodovia Fernão Dias, e terá 47 metros de comprimento, 8 metros de largura e 5,6 metros de altura. O segundo, na entrada do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, será um pouco menor, com 36 metros de comprimento, 6 metros de largura e 5,6 metros de altura. Ambos os pórticos abrigarão a Casa do Turista, com receptivo para receber os visitantes, um espaço dedicado ao arquiteto e outro para exposições, área de convivência e também de atividades educacionais e culturais.

A construção dos pórticos integra o Projeto Circuito Cultural e Casa do Turista Oscar Niemeyer Foto: Projeto/Kadu Niemeyer

Kadu Niemeyer, um dos idealizadores do projeto, disse que os desenhos dos pórticos já estavam bem adiantados. “Agora nós fizemos apenas a parte final dos projetos e suas adequações para a cidade de Brumadinho, que ganha duas obras inéditas de meu avô. Vale lembrar que esses pórticos foram projetados a quatro mãos, pelo Oscar e seu arquiteto de confiança, Jair Valera”.

Valera será o responsável técnico pelo empreendimento. Ele trabalhou por décadas com Oscar Niemeyer e coordena a construção da Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte.

Cícero Yco, produtor cultural com forte presença em Brumadinho e um dos participantes do empreendimento, afirma que as obras já estão em andamento e devem ser concluídas em outubro. “Vamos iniciar a fase de terraplanagem. Nossa ideia é inaugurar até outubro”, diz Yco. Para o produtor, os pórticos ajudarão a incentivar o turismo na cidade.

Continua após a publicidade

“Brumadinho não tem apenas mineração, mas um potencial turístico enorme. Temos cachoeiras maravilhosas, o Inhotim, que é referência mundial. Acredito que haverá uma explosão turística que ajudará a recuperar o emprego na cidade”, afirma.

Kadu Niemeyer, um dos idealizadores do projeto, disse que os desenhos dos pórticos já estavam bem adiantados Foto: Projeto/Kadu Niemeyer

A construção dos pórticos integra o Projeto Circuito Cultural e Casa do Turista Oscar Niemeyer, uma iniciativa do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, a prefeitura Municipal de Brumadinho, o Instituto Arte Brasil, o Instituto Oscar Niemeyer e a ONG Avabrum - Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão de Brumadinho.