Brumadinho: Polícia identifica 267ª vítima do rompimento da barragem

A Polícia Civil de Minas Gerais anunciou nesta terça-feira, 20, a identificação de mais uma vítima do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, que aconteceu em janeiro de 2019. Cristiane Antunes Campos tinha 35 anos na época do acidente e é a 267ª vítima encontrada; ainda restam três a serem localizadas.

Bombeiros resgatam corpos de vítimas do desastre de Brumadinho, em Minas Gerais Foto: Wilton Junior/Estadão

Natural de Belo Horizonte, Cristiane foi identificada por meio de exame de DNA e reconhecida como a supervisora de mina. A família foi informada pela equipe de Assistência Social da PCMG.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), falou sobre no Twitter e declarou não descansar enquanto todas as vítimas não forem encontradas.

Mais uma joia da tragédia em Brumadinho foi identificada pela @pcmgoficial. Uma supervisora de mina, de 35 anos. No total, 267 pessoas foram identificadas e não sossegaremos até encontrarmos todos os desaparecidos, diminuindo um pouco a dor dos familiares. — Zema 30 (@RomeuZema) December 20, 2022

Apenas este ano três vítimas da tragédia foram reconhecidas. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais segue com as buscas na região para a localização das outras vítimas que ainda restam. O rompimento completa quatro anos em 2023.

De acordo com a Polícia Civil dentre os procedimentos utilizados para as identificações estão, inicialmente, as técnicas de impressão digital, odontologia legal e antropologia forense, além da comparação de DNA.