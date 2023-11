Rio, que terá novo show de Taylor Swift, bate recorde de sensação térmica e temperatura

A sensação térmica no Rio de Janeiro chegou aos 59,7 ºC às 8h10 da manhã deste sábado, 18, em Guaratiba, zona oeste da cidade, de acordo com o Sistema Alerta Rio, sendo a maior sensação de calor registrada desde o início das medições, em 2014. A cidade voltou a bater recorde de calor no ano. Às 11h05, os termômetros registraram 43,8 ºC na mesma região. Mas ainda há possibilidade de novo recorde.

Conforme o sistema, até então, a máxima registrada neste ano havia sido de 42,6 ºC na quinta-feira, 16, também em Guaratiba. No decorrer deste sábado, a expectativa é de calor e tempo instável, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir da noite.

De acordo com a Climatempo, o calor ainda vai predominar no Rio de Janeiro até este sábado, pois uma frente fria se aproxima e anuncia a mudança de tempo em todo o Estado.

Movimentação na fila dos fãs para o segundo dia de show da cantora Taylor Swift. Muito calor novamente, um dia após o falecimento de uma menina que passou mal durante o show de sexta-feira, 17. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

“A partir da tarde de sábado há condições para temporais, e a chuva vai continuar ao longo de domingo, 19, e segunda-feira, 20, com volumes que podem superar os 100 mm no período, com potencial para impactos como alagamentos, transbordamento de rios e até mesmo de deslizamentos nas áreas mais suscetíveis”, alerta a empresa brasileira de meteorologia.

Por meio das redes sociais, o Centro de Operações Rio também alertou sobre mudanças na organização do segundo show da cantora Taylor Swift marcado para este sábado, depois da morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos. A fã da artista morreu antes do início da apresentação de sexta-feira, 17, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio. Durante o show, muitas pessoas passaram mal, em razão do calor extremo.

A Tickets for Fun, organizadora do evento, publicou comunicado informando que promoverá “fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior”. O governo federal editou uma nova regra que permite a entrada do público com garrafas de água em shows e espetáculos, mas o comunicado da empresa fazia menção somente a “copos lacrados” e disse que o veto a garrafas é uma regra de órgãos públicos.