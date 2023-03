Calor e pancadas de chuva: veja quais Estados serão mais afetados nesta quinta-feira

Além da sensação de calor e abafamento em diversos Estados, a quinta-feira, 9, também será marcada por pancadas de chuva, que podem variar de leve a forte, dependendo da região do País. Há alerta para temporais sobre São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Boa Vista, Teresina, Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba e Florianópolis, por exemplo, de acordo com a Climatempo.

Há possibilidade de granizo nesta quinta-feira sobre os Estados do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de Goiás. A atenção deve ainda ser redobrada em caso de inundações.

Na imagem, veículo atingido pelas chuvas que deixaram uma pessoa morta em Moema, na zona sul de São Paulo, na quarta-feira, 8. Foto: Leonardo Mendes/Estadão

São Paulo

Depois do forte temporal que caiu em São Paulo na tarde de quarta-feira, 8, que provocou pelo menos uma morte, a expectativa é de que novas pancadas de chuva atinjam a cidade entre o meio da tarde e decorrer da noite. No dia anterior, até 18h15, segundo o Corpo de Bombeiros, houve 13 desabamentos, 66 árvores caídas e 61 enchentes. As rajadas de vento superaram os 70 quilômetros por hora. A vítima encontrada morta era uma mulher, que estava dentro de um carro que ficou submerso por causa da enchente em Moema, na zona sul da capital.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a quinta-feira começou com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 19,1°C durante a madrugada. No decorrer do dia o sol aparece entre nuvens. Com as temperaturas em elevação, a máxima pode chegar aos 32°C.

“A propagação de áreas de instabilidade associadas com a aproximação de um sistema frontal pelo oceano deve provocar chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o meio da tarde e o decorrer da noite. Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que em conjunto com o solo que já se encontra encharcado eleva o potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo”, afirmou o CGE.

Continua após a publicidade

Nos próximos dias, ainda há previsão de áreas de instabilidade sobre o Estado de São Paulo.

A sexta-feira, 10, deve apresentar tempo nublado e chuvoso, inclusive com registro de precipitações durante a madrugada. No decorrer do dia, o tempo melhora e os termômetros variam entre 18ºC e 28ºC. Há possibilidade de chuva no decorrer do dia.

Outras localidades da região Sudeste

Também há possibilidade de chuva para Belo Horizonte, assim como no Triângulo Mineiro, e Rio de Janeiro.

No Espírito Santo, segundo a Climatempo, haverá mais sol do que chuva, que deve ser leve e passageira, incluindo em Vitória.

Região Centro-Oeste

O calor e o abafamento continuam predominando na região, de acordo com a Climatempo. No decorrer da tarde, deve chover em Cuiabá e Brasília. Nuvens carregadas também se espalham pela faixa oeste de Mato Grosso, centro-sul de Mato Grosso do Sul e sudeste de Goiás, assim como por Campo Grande e Goiânia.

Continua após a publicidade

Região Nordeste

Há possibilidade de chuva leve e passageira da Bahia a Alagoas, bem como sobre as capitais Salvador e Maceió. Já de Recife a São Luís, as pancadas com intervalos de chuva estavam previstas apenas no período da manhã desta quinta-feira.

Região Norte

O calor e a alta umidade do ar, além da influência da Alta da Bolívia, organização do sistema de pressão atmosférica que tem características típicas da circulação dos ventos sobre a América do Sul, ainda espalham nuvens carregadas sobre a região. “O nome Alta da Bolívia faz referência à posição do centro do sistema de alta pressão que fica, em média, sobre a Bolívia”, disse a Climatempo.

Ainda pela manhã, a chuva atingiu o Amazonas e Pará. O ar quente e abafado continua sendo destaque na região.

Região Sul

“O tempo fica aberto ao longo da quinta-feira, com sol e calor no centro-sul gaúcho, incluindo as regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Bagé, Pelotas e Rio Grande”, afirmou a Climatempo.

Continua após a publicidade

Enquanto uma chuva rápida deve atingir Porto Alegre, pancadas mais fortes estão previstas para Florianópolis e Curitiba nesta quinta-feira.