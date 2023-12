Câmara aprova urgência e pode derrubar decreto sobre vistos de turistas americanos

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira, 18, regime de urgência para o projeto que pode suspender o decreto do governo Lula que voltou a exigir visto dos turistas vindos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Assim, o tema poderá ser votado nas próximas sessões do plenário da Casa.

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 140/23 é de autoria do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e tem como alvo o decreto do Planalto de 2 de maio deste ano. Nele, o governo federal suspendeu outro decreto estabelecido em 2019, na gestão do então presidente Jair Bolsonaro, que dispensava os vistos para aqueles países.

Na época, a justificativa era aumentar a presença de turistas no Brasil - elevar o patamar de visitas de 6,7 milhões para 12 milhões ao ano até o ano passado. A expectativa não levava em conta a pandemia da covid-19, que interrompeu o turismo por pelo menos dois anos.

Mudança vale a partir de 10 de janeiro de 2024 para passageiros. No caso de tripulantes, a exigência foi adiada em seis meses Foto: Werther Santana/Estadão

“No governo anterior, foi suspensa a obrigatoriedade de americanos, canadenses, australianos e japoneses, que não precisavam de vistos para vir ao Brasil. Foi dado de graça. Sem reciprocidade. Brasileiros continuaram a precisar de visto (para entrar naqueles países)”, disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em setembro.

Na oportunidade, o ministro afirmou que o governo estava disposto a negociar a isenção de visto na base da reciprocidade. “Ou seja, o país que aceitar que os brasileiros viajem sem visto físico, daremos a mesma vantagem”, disse, de acordo com divulgação feita pelo governo federal.

A gestão Lula lembrou que, em maio, o presidente esteve no Japão e fechou acordo para liberar de vistos os brasileiros que entram naquele país e os japoneses que chegam ao Brasil. A medida de isenção entrou em vigor em 30 de setembro.

Nesta semana, o governo federal decidiu que o início da cobrança de vistos para tripulantes será adiado por seis meses, até 10 de julho. Antes da mudança, a cobrança passaria a valer a partir de 10 de janeiro de 2024.

“A decisão tomada nesta segunda-feira (18) em nada altera a retomada da cobrança de vistos para os turistas americanos, australianos e canadenses. Os cidadãos dos três países que desejam conhecer o Brasil devem solicitar o visto eletrônico, o chamado e-Visa, por meio do endereço eletrônico: https://brazil.vfsevisa.com. O documento será exigido nos portos, aeroportos e fronteiras terrestres brasileiras a partir do dia 10 de janeiro”, informou o Ministério do Turismo. /COLABORARAM BEATRIZ BULLA E CAIO POSSATI