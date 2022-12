Camaro apreendido de traficante em Santa Catarina vira viatura da Polícia Civil

Um GM/Camaro 2013 acaba de ser incorporado à frota de viaturas da Delegacia de Içara, município de Santa Catarina. O carro, apreendido em uma operação de combate ao tráfico de drogas em 2020, foi cedido pela Justiça para uso da Polícia Civil durante a tramitação do processo criminal. Após ser caracterizado com a identidade visual da Polícia Civil de Santa Catarina, a nova viatura começou a circular na última quarta-feira, 14, e tem chamado a atenção por onde passa.

A apreensão do veículo ocorreu na Operação Língua Solta, da qual a Delegacia de Içara participou. Ele pertencia a um dos maiores fornecedores de drogas da região de Criciúma, no sul de Santa Catarina, segundo as investigações. “A medida evita o desgaste do carro em um pátio público e também incrementa o trabalho policial”, disse a Polícia Civil em nota. Na tabela Fipe, o valor do carro supera os R$ 200 mil.

Camaro apreendido em operação de combate ao tráfico de drogas fará parte da frota de viaturas da Delegacia de Içara, no sul de Santa Catarina. Foto: Polícia Civil de SC

“A inserção deste Camaro na frota Delegacia de Içara dignifica o trabalho de todos os policiais envolvidos na operação, confirmando a expertise da Polícia Civil na investigação”, disse o Delegado Rafael Marin Iasco. Para ele, a conversão do carro que era de um traficante em viatura mostra para as pessoas que o crime não compensa.

“Quando se tem uma Polícia Judiciária forte, se tem o combate dos crimes de grande repercussão, com grandes apreensões”, completou. Além do Camaro, uma carreta de som avaliada em mais de R$ 200 mil e uma camionete Hilux, da Toyota, também foram apreendidas na operação.

Entenda a operação

Segundo a Polícia Civil, a Operação Língua Solta começou em fevereiro de 2020 com a prisão de um pequeno traficante de drogas da cidade (Içara).

“Na sequência, por meio de intenso trabalho investigativo, foi mapeada a rede logística de fornecimento de drogas de pequenos traficantes, levando à identificação de um dos maiores fornecedores de drogas da região de Criciúma, o qual ostentava um padrão de vida altíssimo sem lastro financeiro legal para tanto”, disse, em nota.

Ao longo do trabalho, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensões e seis mandados de prisões preventivas. Três toneladas de maconha foram apreendidas – maior apreensão de drogas já feira no sul do estado –, além de uma máquina de contar dinheiro e “farto material probatório” que levou à prisão do fornecedor de drogas investigado.

Segundo a Polícia Civil, o traficante foi condenado há mais de 20 anos de prisão pelos crime de tráfico e drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.