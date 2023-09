Câmera registra momento de tombamento de caminhão em estrada do Paraná; veja vídeo

Um caminhão que transportava farelo de soja tombou na BR376, em Tibagi, município do Paraná que fica a 200 quilômetros de Curitiba, na tarde de sábado, 9. O motorista do veículo ficou gravemente ferido e foi encaminhado de helicóptero para o hospital regional de Ponta Grossa.

Imagens de câmeras de segurança fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) captaram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver o caminhão tombando após fazer uma curva na altura do quilômetro km 450,9 da rodovia. Com o impacto, ele sai da pista e a carga de farelo de soja fica espalhada na borda da via.

A ocorrência foi registrada por volta das 15 horas. De acordo com a PRF, o acidente não provocou a interdição da via.

Ainda segundo informações da polícia, o caminhão permanece no acostamento, devendo ser retirado neste domingo, 10, ou durante a semana, em razão do movimento de retorno do feriado da Independência do Brasil.

As causas do acidente estão sendo investigadas.