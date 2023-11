‘Caminhada solo foi subsídio para construção de uma rede preta e potente’; leia artigo

Enquanto mulher negra, fui pioneira em muitas áreas e projetos que impactam minha trajetória profissional e, consequentemente, pessoal. Fui da base ao topo e, por muitas vezes, este caminho se fez de forma solitária, sem semelhantes ao meu lado.

Afinal, acredite, há um peso em ser a única mulher negra a ocupar alguns espaços que considero estratégicos e catalisadores, ao mesmo tempo em que a falta de diversidade beneficia uma estrutura que não está preocupada em configurar o perfil considerado o ideal. Muito menos dialogar com intersecções que são indissociáveis.

Na contramão daquilo que é imposto, para nós, mulheres negras, recalculei a rota e contrariei as estatísticas, porém, tanto quanto um valor inegociável, a lenda da mulher negra única precisava acabar. E, convenhamos, apesar de muita coisa ter avançado, a curtos passos, eu diria, muitas de nós ainda carregam nas costas o discurso de representar o todo. Como se fôssemos todos iguais, sem intersecções ou especificidades que nos tornam tão únicas.

A empresária Rachel Maia foi uma das primeiras mulheres negras a ocupar o cargo de CEO no segmento de luxo no País Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Na falta de melanina nas corporações e nas tomadas de decisões, a premissa maior sempre foi e ainda é abrir caminhos para que tantas outras mulheres negras possam ocupar cargos de liderança, que galguem em suas carreiras, que sejam capacitadas, escutadas e que tenham oportunidades. Que não sejam apenas estatísticas, mas que possam fomentar e impulsionar os ínfimos 3% de mulheres negras em cargos de alta liderança.

Aqui, portanto, o valor do pioneirismo ganha uma nova perspectiva, essa caminhada solo foi subsídio para que hoje uma rede preta e potente pudesse ser construída e fomentada, ainda que muitos passos precisem ser avançados. Nunca foi sobre glamour, mas, sim, sobre movimentação, constância, oportunidades, formações e milhares de pares que fazem, de fato, acontecer. Hoje, não mais sozinha, olho para o lado e vejo parceiras e aliadas que travam batalhas para o extermínio da herança colonial que nos coloca na invisibilidade e no silêncio.

Vejo que, urgentemente, as portas e janelas estão sendo abertas para novas gerações. Estamos avançando em coletivo e nos colocando na linha da frente para as adversidades que gerações, como a minha, tiveram que fazer a travessia.

Continua após a publicidade

No entanto, o nosso desafio segue o mesmo, ainda que outras proporções, para a projeção palpável de um cenário em que os nossos corpos negros, no mundo corporativo, não seja uma surpresa ou uma utopia, uma inconformidade ou uma negativa, mas sim uma potência e uma realidade certeira. Em um futuro próximo, preto e abundante, de todas nós, mulheres pretas.

* Rachel de Oliveira Maia é fundadora e CEO da RM Consulting, consultoria focada nas melhores práticas de ESG e Governança Corporativa, e do Instituto Capacita-me. É presidente do Conselho de Administração do Pacto Global e conselheira independente na Vale e CVC Corp, embaixadora do ODS 5 (equidade de gênero) do Pacto Global da ONU Brasil. Foi CEO de importantes empresas no segmento de luxo, como a Pandora Brasil, Tiffany & Co e Lacoste Brasil.