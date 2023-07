Caminhão arrasta 14 carros e deixa seis feridos no Paraná; veja o vídeo

Seis pessoas ficaram feridas depois que um caminhão desgovernado atingiu pelo menos 14 carros, na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, no final da manhã deste domingo, 2. As imagens do acidente foram registradas pelo sistema de monitoramento da concessionária Arteris Litoral Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do quilômetro 666, no sentido Santa Catarina. No final da tarde deste domingo, ainda havia registro de lentidão no local. A pista ficou interditada para a remoção dos veículos e liberada horas depois, segundo a Arteris.

Seis pessoas ficaram feridas depois que um caminhão atingiu pelo menos 14 carros, na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná Foto: Reprodução / Arteris

Nas imagens é possível ver o momento em que o caminhão, carregado com um maquinário na carroceria, atinge e arrasta vários carros que estão no congestionamento em pelo menos duas faixas da rodovia, em um trecho de curva.

Viaturas, guinchos e ambulâncias se deslocaram para o local do acidente. Equipes dos bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), uma vítima estável com suspeita trauma cranioencefálico foi encaminhada ao hospital São José, em Joinville (SC). As outras vítimas foram atendidas por equipes no local.

A orientação da concessionária é para que os usuários evitem a descida da serra na tarde e início da noite deste domingo. Como alternativa é possível realizar o último retorno, no km 654, para evitar o trecho.