Carnaval 2025: Beija-Flor é campeã no Rio; veja classificação final

A Beija-Flor sagrou-se campeã do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2025. A vice-campeã foi a Grande Rio, seguida por Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro, Portela e Mangueira. Essas seis voltarão a se exibir no desfile das campeãs, que acontece neste sábado, a partir das 22h.

A Unidos de Padre Miguel, que havia sido alçada à elite neste ano, foi rebaixada e retorna à segunda divisão em 2026. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira, 5, na Cidade do Samba, na zona portuária do Rio. A campeã da segunda divisão, que desfila na elite no próximo ano, só será conhecida nesta quinta-feira, 6, quando vai ser realizada a apuração desse grupo.

Título marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Com um enredo em homenagem a Laíla, diretor de carnaval que trabalhou na agremiação de Nilópolis durante mais de 30 anos e morreu em 2021, vítima de covid-19, a escola conquista seu 15º título e segue sendo a terceira agremiação com mais vitórias na história do carnaval - a Portela lidera com 22 e a Mangueira é a segunda, com 20. A Beija-Flor é a maior campeã desde que o sambódromo passou a ser o palco dos desfiles, em 1984: esse foi o décimo título desde então. Os títulos da escola foram em 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2018 e, agora, 2025.

O título mais recente da Beija-Flor havia sido em 2018, o último em que Laíla trabalhou na escola. Ele saiu depois desse desfile, rompido com chefes da escola. Curiosamente, a escola só voltou a vencer ao prestar uma homenagem ao ex-diretor de carnaval.

Beija-Flor faturou o seu 15º título do carnaval do Rio. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O desfile deste ano foi marcado também pela despedida de Neguinho da Beija-Flor, cantor oficial da escola por 50 anos e maior estrela dentre os intérpretes de todas as escolas desde a saída do mangueirense Jamelão, que adoeceu em 2007 e morreu em 2008. “Entrei campeão e saio campeão”, disse, entre lágrimas, após a apuração.

Ele estreou na Beija-Flor em 1976, quando a escola conquistou seu primeiro título com um samba composto por ele, no enredo “Sonhar com rei dá leão”.

Festa na quadra da campeã, em Nilópolis; escola prestou homenagem ao ex-diretor de carnaval Laíla, morto em 2021. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Durante a apuração, nesta quarta-feira, a Beija-Flor liderou durante todos os nove quesitos e somou 270 pontos. Pelos seis primeiros, esteve empatada com outras escolas, em especial a Imperatriz. Ao final do sétimo quesito, Fantasia, passou a liderar sozinha, um décimo à frente da escola de Ramos, que perdeu mais um décimo no quesito Samba-enredo e acabou superada também pela Grande Rio.

Veja a classificação:

Beija-Flor (1º)

Grande Rio (2º)

Imperatriz (3º)

Unidos do Viradouro (4º)

Portela (5º)

Mangueira (6º)

Salgueiro (7º)

Vila Isabel (8º)

Unidos da Tijuca (9º)

Paraíso do Tuiuti (10º)

Mocidade (11º)

Unidos de Padre Miguel (12º)

A Beija-Flor desfilou na noite de segunda-feira, 3, e encerrou sua exibição aos gritos de “é campeã”. Exaltou a religiosidade de Laíla e passagens históricas dos desfiles que ele ajudou a organizar. O último tripé exibia uma alegoria coberta por plástico preto, referência ao enredo de 1989, “Ratos e urubus, larguem minha fantasia”. Na ocasião, a Igreja Católica recorreu à Justiça e conseguiu proibir a exibição de uma alegoria que representava o Cristo Redentor em farrapos. O carro alegórico então desfilou coberto por plástico preto, onde estava escrito “mesmo proibido, olhai por nós”, uma das cenas mais históricas da história dos desfiles de carnaval.

A ideia de cobrir a alegoria e escrever essa frase é frequentemente atribuída ao carnavalesco Joãosinho Trinta, mas foi de Laíla, como ele narrou em diversas entrevistas. Joãosinho Trinta nunca contestou a versão de seu colega de trabalho.

Este foi o primeiro ano em que as 12 escolas da primeira divisão do carnaval do Rio foram divididas em três grupos - em vez de duas noites de exibições com seis escolas cada, foram realizadas três noites com quatro agremiações. Ao final dos desfiles, uma atração adicional: roda de samba na Praça da Apoteose.

Outra mudança deste ano foi a posição das cabines dos julgadores com uma redistribuição dos postos. Por isso, o tempo máximo de desfile aumentou de 70 para 80 minutos.