‘Canalhas’, ‘ladrões’ e ‘ratos’: veja reclamações de escolas de samba do Rio sobre notas do Carnaval

A Grande Rio, que ficou com o vice-campeonato, entrou com recurso junto à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), organização responsável pelos desfiles, por ter percebido diferença entre as notas registradas pela Liesa no mapa de notas e as divulgadas na quarta-feira de cinzas. A agremiação de Duque de Caxias entendia que deveria dividir o primeiro lugar com a escola de Nilópolis.

A Liesa respondeu na sexta-feira, 7, que as notas seriam mantidas e que a Grande Rio continuaria vice-campeã; de acordo com a organização, houve erro de digitação no mapa de notas das escolas.