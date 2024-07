Cão de suporte emocional pode viajar na cabine de avião ao lado de passageira, decide Justiça

Segundo decisão da 37.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o cachorro deverá ser transportado em caixa apropriada e usar coleira e focinheira no trajeto.

De acordo com os autos, a passageira é diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo, e possui relatório médico comprovando que a companhia do animal faz parte de tratamento terapêutico. Ela comprou passagens para viajar ao lado do marido e do cão de estimação na mesma fileira.