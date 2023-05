Capitais brasileiras podem ter frio recorde neste fim de semana; saiba quais

A frente fria que avançou sobre o centro-sul do País nesta semana, trazendo chuva e também ar frio de origem polar, vai continuar impactando na condição climática nos próximos dias. Até o próximo domingo, 14, quando é comemorado o Dia das Mães, há possibilidade de recorde de menores temperaturas para diversas capitais do Brasil, como ocorreu no feriado de Tiradentes, em 21 de abril.

Na sábado, 13, Porto Alegre e Vitória devem registrar as madrugadas mais frias do ano. Já Belo Horizonte poderá ter sucessivos recordes de baixa temperatura nesta sexta, 12, no sábado e no domingo, de acordo com a Climatempo.

Para São Paulo e Curitiba, a maior chance de estabelecer um novo recorde de frio neste ano será na madrugada de domingo.

Em Campo Grande, conforme a empresa brasileira de meteorologia, o novo recorde de frio deste ano é mais provável de acontecer no sábado. Já para Cuiabá, a maior possibilidade é de ser no domingo.

De acordo com projeção da Climatempo, ainda há possibilidade de geada e temperaturas próximas de zero nesta sexta-feira na região Sul do País. Foto: Guto Kuerten/Agência RBS/AE

Termômetros negativas no Sul do País

Em algumas partes da região Sul do País, houve formação de geada nos últimos dois dias, como em áreas da serra gaúcha e serra catarinense. Na madrugada de quarta-feira, 10, foi registrada a temperatura de 2,2°C negativos, pela medição do Epagri-Ciram, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. De acordo com projeção da Climatempo, ainda há possibilidade de geada e temperaturas próximas de zero nesta sexta-feira na região.

Confira as menores temperaturas neste ano, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) feita até quarta-feira, 10:

São Paulo: 12,3°C em 21 de abril

Rio de Janeiro; 15,0 °C em 21 de abril

Vitória: 20,3°C, em 3 de maio

Belo Horizonte: 16,4°C em 21 de abril

Porto Alegre: 10,4°C em 20 de abril

Florianópolis: 11,3°C em 20 de abril

Curitiba: 9,2°C em 21 de abril