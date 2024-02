Caravelas-portuguesas são registradas em Balneário Camboriú e outras praias do litoral de SC

Ocorrências do tipo já foram registradas no Estado em outros anos. Segundo especialistas da região, caravelas podem ser vistas no litoral entre a primavera e o fim do verão, quando há maior possibilidade dos ventos transportá-las do alto-mar até a costa.

O aumento da temperatura da água também contribuiu para o maior aparecimento das caravelas. No caso de aumento súbito da população desses animais, esse fenômeno é chamado de “bloom”.